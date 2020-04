CDC Mỹ cảnh báo thêm các triệu chứng ở người mắc COVID-19

Hôm 25/4, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ vừa tăng gấp 3 số triệu chứng người mắc COVID-19 có thể gặp phải, trong số đó có nhiều triệu chứng lạ, không điển hình.

Theo Đài WGME, trước đây trang web của CDC chỉ liệt kê 3 triệu chứng chính của bệnh COVID-19 đó là khó thở, sốt và ho. Đến nay, trung tâm y tế này đã tăng gấp 3 số triệu chứng.

Trụ sở CDC Mỹ tại bang Georgia. Ảnh: Reuters

Cụ thể, CDC Mỹ liệt kê các biểu hiện sốt, ho, khó thở, ớn lạnh, run rẩy, đau cơ, đau đầu, đau họng và mất vị giác hoặc khứu giác đều là các triệu chứng của người mắc COVID-19. Các triệu chứng này có thể xuất hiện từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 14 sau khi phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2.

CDC Mỹ dựa trên nhiều số liệu thực tế để gia tăng các triệu chứng của người mắc loại virus nguy hiểm này. Theo báo cáo của WGME, hơn 1/4 trong số 619 bệnh nhân COVID-19 được Viện Tai mũi họng Mỹ khảo sát nói rằng mất vị giác hoặc khứu giác là những triệu chứng đầu tiên họ gặp phải trước khi được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2.



Theo trang health.com, những tổn thương da liễu này là những đốm nhỏ màu tím bầm, sưng đâu, thường xuất hiện quanh đầu các ngón chân và thường lành mà không để lại sẹo hay vết thâm trên da.



Không chỉ ở đầu ngón chân, các dấu hiệu này có thể xuất hiện ở đầu các ngón tay hoặc mu bàn tay. Đôi khi, người bệnh COVID-19 không có triệu chứng nào khác ngoài tổn thương da liễu ở các ngón chân.

Ngoài ra, CDC vẫn cảnh báo rằng người lớn tuổi và những người có bệnh nền tiếp tục là nhóm có nguy cơ cao bị các biến chứng nghiêm trọng một khi nhiễm virus corona.



Theo New York Post, CDC mở rộng danh sách các triệu chứng COVID-19 trong bối cảnh SARS-CoV-2 còn quá mới mẻ và các nhà khoa học phải làm việc cật lực để hiểu thêm về nó.

Ngoài ra, CDC Mỹ vẫn lưu ý về hiện tượng virus corona chủng mới có thể gây tử vong, đặc biệt ở người có bệnh lý nền mạn tính nhưng một số người khác có thể không có triệu chứng nhưng vẫn có khả năng lây lan cho người khác.

