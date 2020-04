CDC Quảng Nam lý giải việc mua máy xét nghiệm COVID-19 giá 7,2 tỷ

Theo VTC , từ ngày 1/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam (CDC Quảng Nam) bắt đầu sử dụng loạt máy xét nghiệm COVID-19 . Đây là loại máy tương tự với máy mà CDC Hà Nội, sử dụng để xét nghiệm sinh học phân tử, phát hiện SARS-CoV-2 nhanh chóng. Tuy nhiên, khi so sánh với con số 7 tỷ đồng mà CDC Hà Nội đã bỏ ra trước đó, thì hệ thống máy xét nghiệm này được Quảng Nam mua với giá 7,2 tỷ đồng. Do đó, có nhiều nghi vấn liệu CDC Quảng Nam có mua máy xét nghiệm với giá 'trên trời'?

Theo PLO, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Văn Hai cho hay Sở đã báo cáo lên Bộ Y tế về việc mua hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động. Ông Hai chia sẻ: "Việc mua hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động theo hình thức chỉ định thầu với giá 7,2 tỷ đồng trang bị cho CDC Quảng Nam là do UBND tỉnh quyết định. Thủ tục đường hoàng chứ không phải Sở Y tế tự mua. Đúng sai thế nào thì sẽ được làm rõ".

Về vấn đề trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam , ông Lê Trí Thanh cho biết hiện đang yêu cầu Sở Y tế làm báo cáo.

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 thuộc Bộ Công an ) đã có kết quả điều tra ban đầu về sai phạm của Giám đốc CDC Hà Nội, Nguyễn Nhật Cảm. Theo đó, từ đầu năm 2020, CDC Hà Nội có mua một số hệ thống Realtime PCR tự động để xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19. Được biết, giá thành nhập hệ thống máy xét nghiệm RT-PCR về Việt Nam chỉ có giá là 2,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp nhập khẩu đã cùng với CDC Hà Nội nâng giá hệ thống này lên tới 7 tỷ đồng.

ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 7 cán bộ thuộc CDC Hà Nội và các đơn vị liên quan về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, Điều 222, bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Chi Nguyễn (t/h)