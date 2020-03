Hết bánh mì và bánh cuốn thanh long, lại thêm món chả cá mới lạ giá 'siêu rẻ' từ loại quả này

Được biết, chả cá hai da phủ thanh long là sản phẩm và ý tưởng của chị Thu Hồng, Giám đốc công ty Carafoods, người từng đạt giải đạt giải "Nữ sáng lập xuất sắc nhất" tại cuộc thi Start up wheel 2016. Bên cạnh đó, chị Hồng còn là Giám Đốc Nghiên cứu CTCP thực phẩm Cam Ranh, đồng thời cũng là nhà sáng lập Kamaboko Việt Nam.

Chị Hồng có ý tưởng làm chả cá 2 da từ năm 2014 nhưng chưa thành công. Trước đó, chị từng học tại Đại học Tokyo với một giáo sư đầu ngành về nghiên cứu hóa sinh, cụ thể là nghiên cứu protein myosin trong việc tạo gel chả cá. Sau đó, vị nữ CEO thực tập tại một trong những công ty top đầu của Nhật về sản xuất chả cá hữu cơ.



Trước đây, chị chưa từng nghĩ sẽ dùng đến thanh long để tạo màu cho chả cá vì đây là loại quả mọng nước, có thể làm mất đặc tính dai giòn của chả cá. Thế nhưng đến lần này, chị vẫn quyết định thử nghiệm. Sau nhiều lần thất bại, gần 3 tuần sau chị Hồng mới cho ra sản phẩm hoàn hảo như mong muốn.

Cũng theo nữ CEO này, trong mỗi thanh chả cá 2 da thường, tỷ lệ thanh long sẽ chiếm khoảng 5%; còn chả cá phủ thanh long sẽ là 15%. Trung bình 1 cân thanh long có thể phủ được từ 5 đến 6kg chả cá.

Do theo đuổi hướng phát triển sản phẩm cao cấp, tất cả công đoạn sản xuất loại chả cá mới này đều được làm thủ công. Bởi vậy mỗi ngày 1 nghệ nhân chỉ có thể làm được 20-30kg chả cá.

Thời điểm hiện tại, một thanh chả cá 2 da phủ thanh long loại 130gr có giá 120.000 đồng, tương đương 900.000 đồng/kg. Là sản phẩm mới ra mắt, công ty khuyến mại còn 75.000 đồng/thanh.

