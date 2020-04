'Cha đẻ' mạng Internet Vin Cerf nhiễm COVID-19

Mới đây, một trong những đặt nền móng cho mạng Internet đã cho biết mình dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông Vint Cerf (tức Vinton Gray Cerf, 76 tuổi) đã đăng tải thông tin này trên Twitter cá nhân, xác nhận mình dương tính và đang hồi phục.





Ông Vint Cerf cũng đính kèm bài viết trên Twitter video của chương trình Last Week Tonight, trong đó MC John Oliver đang lên tiếng chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump về cách xử lý ứng phó đại dịch COVID-19

Sau khi ông Vint Cerf chia sẻ thông tin, rất nhiều người nổi tiếng trong ngành công nghệ như Walt Mossberg, nhà báo công nghệ của WSJ, Jeff Dean, Phó Chủ tịch Google AI,... đã gửi lời chúc Sức Khỏe dưới bình luận.

Vint Cerf được coi là 'cha đẻ' của mạng Internet khi ông cùng Bob Kahn phát triển giao thức TCP/IP vào những năm 1970, là tiêu chuẩn tạo nền tảng Internet, giúp những thiết bị có thể kết nối và truyền tải dữ liệu cho nhau. Năm 2004, ông được vinh danh Giải thưởng Turing, từng tham gia vào vị trí lãnh đạo, cố vấn cho nhiều công ty, dự án liên quan đến mạng Internet.

Năm 2005, ông gia nhập Google với vai trò truyền bà Internet (từ gốc Internet Evangelist) và đã đưa ra nhiều dự đoán về cách công nghệ ảnh hưởng tới cuộc sống tương lai ra sao, bao gồm những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), chủ nghĩa môi trường, sự xuất hiện và ra đời của IPv6 và cả sự chuyển mình của ngành công nghiệp truyền hình. Ông còn là Ủy viên Ủy ban Phát triển Kỹ thuậ số Băng thông rộng thuộc Liên Hợp Quốc với mục tiêu phổ biến Internet băng thông rộng. Ông được bầu là Chủ tịch Hiệp hội Máy tính, tham gia vào Hội đồng Cố vấn của CyberSecurity tháng 8/2013.

Hiện chưa rõ vì sao ông Vint Cerf bị nhiễm virus, tuy nhiên ông đã trấn an mọi người rằng sức khỏe của ông đang dần bình phục. Tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ đang là ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới với hơn 160.000 ca nhiễm, hơn 3.000 ca tử vong.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)