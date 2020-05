Cha mẹ già lần đầu lên tiếng vụ con bị sếp gây tai nạn tử vong rồi chỉ đạo lái xe nhận tội thay

Liên quan đến vụ sếp gây tai nạn chết người chỉ đạo lái xe nhận tội thay, chiều 17/5, Công an huyện Trần Đề ( Sóc Trăng ) cho biết, vẫn đang tạm giữ hình sự ông Phạm Văn Són, Tổng Giám đốc Công ty CP Tổng Kỳ Hòa (Chủ đầu tư Trung tâm thương mại thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng), để điều tra về hành Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả chết người.

Nạn nhân là anh Lý Sà Rích (SN 1982, ngụ tại ấp An Hòa 1, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, Sóc Trăng). gia đình đã tổ chức an táng xong cho nạn nhân.