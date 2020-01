Cha vô tình lây bệnh sùi mào gà cho con trai 18 tháng từ sai lầm chết người

Thông tin từ Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho hay, tại đây vừa tiếp nhận một bệnh nhi mới 18 tháng tuổi mắc sùi mào gà. Đó là một bé trai (ở quận 7, TP.HCM) đến khám với các triệu chứng nổi nốt sần ở vùng mông. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bé mắc bệnh sùi mào gà khiến cha mẹ chết lặng.

Khai thác bệnh sử được biết, cha của cháu bé từng mắc sùi mào gà. Có thể do sơ suất trong quá trình vệ sinh cho trẻ, không cách ly tốt hoặc do việc giặt chung quần áo khiến virus lây lan cho trẻ.



Hiện nay, số trẻ bị các bệnh lây truyền qua đường tình dục đang ngày càng tăng. Thống kê tại BV Da liễu TP.HCM cho thấy trong 11 tháng đầu năm 2019, đã điều trị cho 146 trường hợp bệnh nhi mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Con số này cao hơn rất nhiều so với 85 trường hợp năm 2018.



Vừa qua, bệnh viện cũng tiếp nhận điều trị cho một bé gái (6 tuổi, ở Bình Phước) với các triệu chứng tiểu buốt, tiểu lắt nhắt, vùng kín có nhiều huyết trắng. Kết quả xét nghiệm khẳng định cháu bị bệnh lậu.



Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thơ - Phó Khoa Lâm sàng 3 - Bệnh viện Da liễu TP HCM, cho biết, nguyên nhân chủ yếu khiến trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục chủ yếu là bị lây truyền từ mẹ sang con trong quá trình sinh nở. Một số trường hợp các biệt mắc bệnh do trẻ bị bị xâm hại tình dục.

Bác sĩ nhấn mạnh, phụ nữ mang thai nếu không biết mình mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục thì rất dễ sinh con ra đã mắc bệnh bẩm sinh, thậm chí gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Người lớn cũng có thể vô tình lây bệnh cho trẻ trong quá trình sinh hoạt, vệ sinh cho bé không đảm bảo cách ly. Đối với trẻ từ 2-10 tuổi, nguyên nhan lây bệnh mà cha mẹ không ngờ tới thường là do bị lạm dụng tình dục.



Khi vệ sinh cho trẻ, người lớn cần nhớ vệ sinh tay sạch sẽ, bởi bàn tay có thể mang rất nhiều virus, vi khuẩn gây bệnh cho trẻ. Cha mẹ nhãy dạy con các kỹ năng giữ khoảng cách với người lạ, không được để người lạ đụng chạm vào cơ thể. Với trẻ lớn, cha mẹ và nhà trường cần giáo dục sức khỏe giới tính để trẻ biết cách tự bảo vệ mình.

