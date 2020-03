Hướng dẫn mẹ bầu chăm sóc răng miệng đúng cách, tránh làm hại đến thai nhi

Bước vào thời gian thai kỳ, chị em thường gặp phải những vấn đề về Sức Khỏe răng miệng , chủ yếu do một số nguyên nhân phổ biến. Trước tiên, khi bị nghén, chị em thường có kèm tình trạng nôn ói, dịch vị có tính axit nên dễ làm mòn răng. Thêm vào đó, nhu cầu dinh dưỡng của thai phụ tăng cao hơn bình thường, mảng bám răng không được làm sạch kỹ càng sẽ tạo điều kiện cho răng sâu xuất hiện. Đặc biệt, mẹ bầu dễ mắc bệnh răng miệng do thiếu calci do nhu cầu calci trong lúc mang thai tăng cao hơn bình thường.