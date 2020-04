Chăm sóc sức khỏe gia đình mùa dịch không thể bỏ qua sản phẩm này!

Thế giới đang bước vào một trong những cuộc chiến khó khăn nhất trong lịch sử nhân loại, một loại virus nhỏ bé nhưng tốc lộ lây lan nhanh và khả năng làm chết hàng chục nghìn người, chẳng thua kém một cuộc chiến tranh. Chính trong thời điểm này, những sản phẩm hỗ trợ chăm sóc Sức Khỏe , nâng cao sức đề kháng đang rất được ưa chuộng. Máy tạo nước sạch Hydrogen là một trong những sản phẩm cần thiết như vậy.

1. Nước Hydrogen được tạo ra như thế nào?

Đột phá của Máy tạo nước Hydrogen Way Pro là có thể “hô biến” tất cả các loại nước ô nhiễm như nước sông, nước suối, nước máy, nước giếng khoan… thành nước sạch Hydrogen có thể uống trực tiếp.



Với hệ thống lọc thô 3 lớp cùng màng lọc R.O công nghệ Nhật Bản, máy tạo nước Hydrogen Way Pro loại bỏ hoàn toàn tạp chất, cặn bẩn, kim loại nặng, virus, vi khuẩn, cho ra nguồn nước tinh khiết, sạch chuẩn.



Nguồn nước tinh khiết này tiếp tục được đi qua hệ thống lõi lọc Hydrogen, xảy ra phản ứng tách nước thành ion Hydrogen và ion Hydroxid, kết hợp với ion Mg trong hệ thống điện ly để tạo ra nguồn nước có PH 8.0-10.5.



Qua 8 cấp lọc, chúng ta có nguồn nước Hydrogen tinh khiết, độ kiềm cao (PH 8.0-10.5), chỉ số ORP có độ âm điện chống oxy hóa từ -200 đến -800. Ngoài ra, chỉ số PPB tỷ lệ 1/1 tỷ từ 500 - 1.500 PPB tạo ra những hạt phân tử siêu nhỏ, tạo độ ẩm, thẩm thấu rất nhanh khi vào cơ thể. Chính vì vậy, nước nguội hydrogen không cần đun nóng mà vẫn pha được trà, café, mì gói.

Máy tạo nước sạch Hydrogen Way Pro

2. 3 lợi ích tuyệt vời của nước Hydrogen với sức khỏe và sắc đẹp



- Chống oxy hóa: Giáo sư Hatana Gya Suki Nhật Bản đã làm thí nghiệm về khả năng chống oxy hóa của thực phẩm và so sánh với nước Hydrogen. Kết quả cho thấy 5 cốc nước Hydrogen mỗi ngày có chức năng giúp cơ thể chống lại sự : Giáo sư Hatana Gya Suki Nhật Bản đã làm thí nghiệm về khả năng chống oxy hóa của thực phẩm và so sánh với nước Hydrogen. Kết quả cho thấy 5 cốc nước Hydrogen mỗi ngày có chức năng giúp cơ thể chống lại sự lão hóa tương đương với 45 cây bắp cải, 516 quả Táo, 3.7 quả bí đỏ, 756 quả chuối, 38 củ cà rốt.



- Tính kiềm cao: Theo nhà khoa học, Tiến sĩ Otot Warburg đạt giải Nobel năm 1931: Tế bào lấy đi 35% oxy sau 48h có thể trở thành tế bào ung thư. Tế bào : Theo nhà khoa học, Tiến sĩ Otot Warburg đạt giải Nobel năm 1931: Tế bào lấy đi 35% oxy sau 48h có thể trở thành tế bào ung thư. Tế bào ung thư phát triển môi trường axit, tế bào khỏe mạnh phát triển môi trường kiềm. Độ PH trong nước Hydrogen dao động từ 8.0-10.5, đây là chỉ số đặc biệt phù hợp cho sức khỏe con người. Tính kiềm trong nước Hydrogen có khả năng chống oxy hóa do giàu hydro trong nước, độ kiềm hóa cao có thể trung hòa axít dư trong cơ thể, giúp đào thải độc tố tốt hơn nhờ cấu trúc phân tử nước siêu nhỏ, dễ dàng thẩm thấu qua màng tế bào.



Ngoài ra, nước cũng giàu vi khoáng tự nhiên, tốt cho cơ thể ở dạng ion như Canxi (Ca2+), Kali (K+), Natri (Na+), Magie (Mg2+)...



- Cấu trúc cụm phân tử nước nhỏ giúp thẩm thấu, trao đổi chất tốt hơn, hỗ trợ thải độc, thanh lọc cơ thể. Có thể dễ nhận thấy cấu trúc cụm phân tử nước nhỏ khi pha trà với nước Hydrogen. Các phân tử hydrogen nhỏ, nhẹ chui vào phân tử trà, giúp nước trà thơm ngon và qua nhiều lần nước vẫn giữ được màu trà cùng hương vị đặc trưng.





Thí nghiệm so sánh nước sạch Hydrogen với nước khoáng – nước tinh khiết – nước máy – nước cam - nước có gas

3. Điểm khác biệt đột phá chỉ Máy tạo nước Hydrogen Way Pro mới có



Máy tạo nước sạch Hydrogen Way Pro là kết quả gần 10 năm nghiên cứu và chọn lọc của Tập đoàn Mall Ok cùng các nhà khoa học Tập đoàn Eco-Japan. Nước Hydrogen của Way Pro biến những nguồn nước ô nhiễm của Việt Nam thành nước Hydrogen, đạt độ sạch để uống trực tiếp. Trong thời gian tới, Tập đoàn Mall Ok sẽ sản xuất nước hydrogen đóng chai, đóng bình phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.



Để tìm hiểu thêm thông tin về Máy tạo nước Hydrogen Way Pro, xin liên hệ website: Thegioihydrogen.com - Hotline 1900 98 98 78