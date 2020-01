Chẳng cần tốn tiền spa hay làm đẹp, chị em vẫn sở hữu ngay 'mắt biếc' hút hồn nhờ những mẹo đơn giản

Chắc hẳn chẳng chị em nào yêu thích nổi tình trạng quầng thâm, bọng mắt và nếp nhăn trên mắt. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, ai cũng sẽ phải đối mặt với tình trạng này dù sớm hay muộn.



Dù bạn bao nhiêu tuổi, không bao giờ là quá sớm hay muộn để chăm sóc Sức Khỏe và bảo vệ mắt. Để loại bỏ quầng thâm, nếp nhăn , giúp mắt tươi trẻ, sáng rõ và to tròn hơn, bạn phải biết mẹo chăm sóc đúng cách. Tuyệt vời hơn là, chẳng cần tốn tiền spa hay làm đẹp, chị em vẫn sở hữu ngay "mắt biếc" hút hồn nhờ những tuyệt chiêu không tốn kém và đơn giản tại nhà.

Tránh dụi mắt một cách có ý thức: Việc chà xát lên mắt càng khiến các dấu hiệu lão hóa trở nên tồi tề hơn, dẫn đến việc hình thành các nếp nhăn. Do đó, nên hạn chế việc dụi mắt; khi tẩy trang hay sử dụng bất kỳ sản phẩm chăm sóc da nào cũng phải nhẹ nhàng hết mức có thể.



Luôn luôn bôi kem chống nắng khi ra đường: Vùng mắt cực kỳ dễ bị tổn thương bởi ánh nắng mặt trời. Do đó, khi ra ngoài đường luôn nhớ phải bôi kem chống nắng và đeo kính râm. Bạn có thể đầu tư những loại kem chống nắng chứa oxit kẽm, không gây kích ứng mắt.

Đầu tư vào các sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho mắt: Hãy tìm các sản phẩm chăm sóc mắt có chứa các thành phần hiệu quả như retinol, Hyaluronic acid, polypeptide, vitamin B, C, và K, caffeine, ceramides và kem dưỡng ẩm.



Tránh các thực phẩm và đồ uống như rượu, cà phê, đường trắng, thực phẩm chiên, bột mì trắng và muối.



Giữ thói quen chăm sóc da ban đêm: Trước khi ngủ, hãy vỗ một lượng nhỏ serum mắt dưới mỗi bọng mắt. Sử dụng huyết thanh cho mắt giàu vitamin C, aminoguanidine để tăng cường collagen và giảm quá trình lão hóa. Huyết thanh mắt thường di chuyển lên khi nó được hấp thụ, vì vậy bôi ngay dưới bọng mắt sẽ đảm bảo rằng khu vực thích hợp được tác động.



