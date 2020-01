Chán chường cảnh hôn nhân không viên mãn, gã đàn ông sát hại mẹ vợ và hai người thân khác

Trâu Bỉnh Tuyết (Trung Quốc) đã ra tay sát hại mẹ vợ, anh vợ, con gái nuôi rồi bắt cóc cháu gái 11 tuổi làm con tin để trốn chạy. Nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn với vợ về chuyện ly hôn.

Zing.vn dẫn tin từ tờ Sohu, ngày 3/1, tại nhà bà Đổng Muội ở thôn nhỏ Hạ Loan (thuộc huyện Bà Dương, TP Thượng Nhiêu, Giang Tây, Trung Quốc ) bỗng ồn ào vì sự xuất hiện của người con rể thứ hai tên Trâu Bỉnh Tuyết. Bởi gần đây, Trâu và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, hai người đã tính đến chuyện ly hôn.

Cùng thời điểm, con trai lớn của bà Đổng (42 tuổi) vừa đi làm về nên cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh ta đi vào nói chuyện với Trâu để tìm hướng giải quyết. Cuộc nói chuyện diễn ra không lâu thì họ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi kịch liệt.

Sau cuộc ồn ào, cãi vã quyết liệt, Trâu ôm đứa cháu (con chị gái vợ) là Nghiêm Yến ra xe máy rồi phóng đi mất. Thấy có sự lạ trong hành động của Trâu nên hàng xóm chạy sang nhà bà Đổng xem thì phát hiện con trai và con nuôi của Trâu nằm chết trên vũng máu.

Hiện trường vụ án mạng

Theo hàng xóm kể lại, bà Đổng có một con trai, 2 con gái (đã lấy chồng). Trâu là con rể út trong nhà, anh ta và vợ không thể sinh con nên vài năm trước đã xin một bé gái về nuôi.

Sau vài năm sinh sống, Trâu và vợ cảm thấy có nhiều điều không hợp, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên đã tính đến chuyện ly hôn. Theo phán đoán ban đầu của cơ quan điều tra , mâu thuẫn chuyện vợ chồng có thể là nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của Trâu.

Hiện hung thủ đã trốn thoát tại hiện trường vì hắn gây án vẫn đang là một câu hỏi bí ẩn. Dư luận Trung Quốc sôi sục vì Trâu không những ra tay quá tàn độc với người thân mà còn dẫn theo bé Nghiêm Yến bỏ trốn.

Dư luận Trung Quốc yêu cầu cảnh sát nhanh chóng bắt được hung thủ và bảo đảm sự an toàn cho bé gái. Cảnh sát địa phương đã phát đi thông báo truy nã đối với Trâu Bỉnh Tuyết.

Về phần gia đình nạn nhân , họ đã nhận bàn giao thi thể của cảnh sát và đã tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

