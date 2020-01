'Chán' cướp tiệm vàng, đạo chích chuyển mục tiêu sang tiệm... thịt heo

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một vụ cướp táo tợn. Đáng chú ý, tài sản bị cướp đi không phải là tiền, vàng, nữ trang hay tài sản giá trị nào khác mà lại là... thịt heo.

Theo nội dung clip, sự việc vừa xảy ra vào rạng sáng hôm 9/1 vừa qua. Lợi dụng lúc chủ tiệm đi vắng, 2 đối tượng đi xe máy đã tiếp cận sạp thịt. Sau khi quan sát, đối tượng đi trước nhanh tay lấy 2 tảng thịt lớn ở trên bàn rồi đặt lên khung xe. Xong xuôi, cả 2 đối tượng phóng xe tẩu thoát. Toàn bộ sự việc xảy ra chớp nhoáng chỉ trong vòng 15 giây.

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip trên thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Theo nhận định của một số người, 2 kẻ cướp thịt lợn trong clip có vẻ khá "chuyên nghiệp" như đã lên kế hoạch từ trước chứ không chỉ đơn thuần là thấy sơ hở nên lợi dụng lòng tham.

Nhiều tài khoản mạng xã hội thậm chí còn hài hước bình luận rằng có thể do cận Tết nên 2 đối tượng đi trộm thịt lợn về để... gói bánh chưng:

"Không cướp tiệm vàng nữa, giờ toàn hốt tiệm thịt lợn"

"Nhà đang gói bánh chưng thì thiếu ít thịt"

"Trộm xe xưa rồi một bây giờ là trộm thịt heo"

Your browser does not support HTML5 video.

Bên cạnh đó, một số người cũng nhận định rằng do thịt heo dễ trộm, gần đây giá thịt lại khá đắt đỏ, gần tương đương giá thịt bò. Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra nên các đối tượng đến miếng thịt cũng không tha.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên thịt heo trở thành mục tiêu của các đối tượng trộm cướp. Trước đó, hồi cuối tháng 12, mạng xã hội cũng từng xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 đối tượng đạo chích "táo tợn" cướp thịt heo ngay giữa ban ngày.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Cướp giật túi xách người qua đường hai tên cướp gặp tai nạn nguy kịch

Kiều Đỗ (t/h)