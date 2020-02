Chấn động Bắc Ireland: Gã ác nhân sát hại bạn gái, cưỡng bức con gái 15 tuổi rồi tự sát

Báo chí Bắc Ireland đưa tin, một người đàn ông cuồng nộ đã ra tay sát hại bạn gái. Chưa dừng lại, ông ta còn cưỡng bức và giết hại chính con gái đẻ 15 tuổi của mình rồi tự sát. Danh tính gã ác nhân này là Russell Steele.

Theo báo cáo điều tra , Russell Steele đã ly hôn với vợ. Trước khi vụ án mạng xảy ra, gã ta sống với Giselle Marmon (37 tuổi) như vợ chồng. Sau đó, cô con gái tên Giselle (15 tuổi) cũng chuyển đến sống cùng hai người họ.

Thời gian đầu, cả 3 người sống vô cùng vui vẻ. Họ luôn thể hiện mình là một gia đình hạnh phúc, ấm áp chứ không phải sự chắp vá của trong cuộc sống. Thế nhưng gần đây hàng xóm thấy Giselle luon phàn này rằng Russell có nhiều hành vi kiểm soát thái quá, điều này khiến cuộc sống của cả gia đình trở nên ngột ngạt.

Sau đó, cặp vợ chồng “hờ” xảy ra rất nhiều cuộc tranh luận, cãi vã về sự kiểm soát thái quá này. Và sự việc kinh hoàng đã xảy ra, cảnh sát địa phương tìm thấy thi thể cô Giselle và con gái của chồng “hờ” tại nhà riêng. Cả hai bị chết do ngạt thở.

Trong quá trình khám nghiệm pháp y, cánh sát phát hiện cả hai nạn nhân có dấu hiệu bị tấn công tình dục. Ngay cả con chó mà gia đình nuôi cũng bị sát hại một cách dã man.



Đại diện cảnh sát địa phương thông tin với báo chí rằng: “Đây là trường hợp khó khăn nhất trong sự nghiệp điều tra của chúng tôi”. Cảnh sát địa phương đã nhiều lần đi vào bế tắc khi điều tra vụ án này.

Sau khi tìm thấy thi thể hai nạn nhân nữ thì cảnh sát phát hiện Russell đã treo cổ tự tử. Một người hàng xóm cho biết, từng nhìn thấy anh ta đang cầm một chiếc túi nhựa lớn và có những hành vì rất kỳ dị. Tuy nhiên, họ không quá bận tậm bởi thời điểm đó không nghe thấy tiến động hoặc phản ánh gì từ các thành viên khác trong gia đình

Hiện cảnh sát địa phương đang huy động lực lượng tinh nhuệ nhất để điều tra, làm rõ thông tin trong vụ án mạng kinh hoàng này.

