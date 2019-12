Chấn động Đài Loan: Thanh niên người Việt gây tai nạn giao thông rồi bế nạn nhân ném thẳng xuống cầu

Vụ việc kinh hoàng này xảy ra ở thành phố New Đài Bắc, hung thủ là một người đàn ông gốc Việt 33 tuổi.

Tối ngày 24/12, một người phụ nữ họ Du (79 tuổi, sống ở thành phố Đài Bắc) được phát hiện đã tử vong trong tình trạng thương tích đầy mình. Hiện trường vụ án là chân cầu ở khu vực quận Ruifang.

Theo một nguồn tin, vào tối ngày 24/12, một người đàn ông gốc Việt họ Nguyễn (33 tuổi) trong lúc di chuyển qua khu vực cầu Fenglin đã vô tình đâm trúng người phụ nữ lớn tuổi. Vụ va chạm này khiến cả hai người ngã xuống đất.

Hiện trường

Điều đáng nói, sau khi vụ va chạm xảy ra, người đàn ông này nhổm dậy, anh ta không quan tâm đến vết thương của nạn nhân. Anh ta đi đến gần, cố bế nạn nhân lên vào duy chuyển đến gần thành cầu Fenglin và ném người phụ nữ suống cây cầu cao 15m. Anh ta không hề quan tâm đến việc người phụ nữ này đã sống hay đã chết.

Người dân cứu nạn nhân từ dưới cầu lên

May mắn thay, khi những người đi đường đi qua phát hiện sự việc nên đã gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát địa phương ngay lập tức yêu cầu những người dân xung quanh nhanh chóng giải cứu nạn nhân, đưa cô đi cấp cứu

Về phần cảnh sát, sau đó ít phút họ đã có mặt tại hiện trường. Cảnh sát tiến hành trích xuất camera hành trình từ các xe ô tô đã di chuyển qua khu vực này thời điểm vụ việc xảy ra. Một số sĩ quan khác thì cũng người dân đưa nạn nhân vào Bệnh viện cấp cứu.

Hung thủ bị bắt sau 2 tiếng lẩn trốn

Cảnh sát địa phương cho biết, họ đã tích cực truy đuổi điều tra và trong vòng 2 giơ đã phát hiện được nơi ở của nạn nhân đó là trong một ký túc xá. Ngay lập tức họ di chuyển đến ký túc xá đó và bắt giữ anh ta. Cảnh sát đã chuyển kẻ độc ác này đến Văn phòng Công tố quận Keelung.

Hiện tại vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, trên mạng xã hội ở Đài Loan vụ án này vô cùng nổi tiếng bởi hung thủ ra tay quá độc ác. Họ cho rằng, hắn ta không có tính người và sao có thể hành động một cách dã man như vậy với một người phụ nữ đã gần 80 tuổi

Nga Đỗ (t/h)