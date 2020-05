Chân dung 2 gã trai trẻ giả gái bán dâm, trộm tài sản của khách làng chơi

Công an quận 12 (TP Hồ Chí Minh) đã ra lệnh tạm giữ hai đối tượng là Thạch Thành Công (17 tuổi, ngụ xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) và Đoàn Minh Giỏi (20 tuổi, ngụ Sóc Trăng) về hành vi Trộm cắp tài sản

Theo thông tin ban đầu, anh P.Q.H. (20 tuổi, ngụ tại phường Tân Chánh Hiệp) bị trộm cắp tài sản tại khách sạn khi mua dâm với một cô gái bán hoa. Cụ thể, anh H. được Công mời chào bán dâm với giá 200.000 đồng/lượt nên đã đồng ý.

Sau khi thỏa thuận xong, anh H. điều khiển xe máy đưa Công đến khách sạn Sơn Long (trên đường Tô Ký) theo chỉ dẫn của Công.

Lúc đó, đối tượng Giỏi đứng gần đó cũng âm thầm điều khiển xe máy đi theo Công rồi chờ sẵn để tiếp ứng cho đồng bọn từ bên ngoài nhà nghỉ.

Giỏi và Công tại cơ quan điều tra

Tại khách sạn, khi cả hai vào phòng, Công liền yêu cầu H. vào trong phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ trước khi “hành sự”. Trong lúc anh H. đang tắm thì Công trộm 790.000 đồng trong ví, điện thoại iPhone và tẩu thoát.

Sau khi tắm xong ra không thấy Công đâu, kiểm tra tài sản thì bị mất nên anh H. đã hô hoán, đuổi theo. Lúc này, tổ công tác thuộc Công an phường Tân Chánh Hiệp đang làm nhiệm vụ tại khu vực trên nghe thấy anh H. tri hô đuổi theo Công nên đã vào cuộc truy đuổi, bắt giữ hai nghi phạm.

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Nguyên nhân là do không có công việc ổn định, không có tiền tiêu xài nên Giỏi và Công rủ nhau làm gái bán dâm để trộm cắp tài sản của khách mua dâm.

Hiện, Công an quận 12 vẫn đang lấy lời khai hai đối tượng này này để làm rõ và thụ lý theo đúng quy định Pháp luật

