Chân dung 3 kẻ cướp, hiếp dâm người phụ nữ 32 tuổi gây chấn động Long An

Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An ) thông tin, đơn vị đã bắt giữ được 3 đối tượng Trần Văn Lập (SN 1994, thường trú phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng; Trần Hoài Bảo (SN 1999) và Nguyễn Hoài Lâm ( SN 1997), cùng ngụ xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. 3 đối tượng này hành bị bắt để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Công an huyện Đức Hòa cho bietesm ngày 29/4, đơn vị nhận được tin báo của chị P.T.H (SN 1988) về việc chị bị cướp và hiếp dâm tại ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa.

Đến ngày 5/5, chị P.T.H (SN 1970) đến Công an trình báo về việc bị cướp tài sản ở ấp Rừng Sến… Cũng trong ngày hôm đó, chị N.T.N (SN 1982) cũng bị cướp tài sản tại ấp Bình Hữu 1, xã Đức Hòa Thượng.

Ba đối tượng thực hiện vụ cướp, hiếp dâm gây chấn động Long An

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đức Hòa đã phối hợp với Công an tỉnh Long An tổ chức khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra . Đến khoảng 23h ngày 6/5, Công an triệu tập đối tượng Lập về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Lập thừa nhận trực tiếp thực hiện cả 3 vụ cướp tài sản trên.