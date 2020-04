Chân dung 4 nam thanh niên ép 2 thiếu nữ vào lô cao su hiếp dâm ở Gia Lai

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai ) vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Phong (SN 2002), Nguyễn Duy An (SN 1999), Hoàng Văn Anh Tuấn (SN 2002) cùng trú tại thôn Chư Bồ, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ và Nguyễn Văn Quốc (SN 2001, trú tại thôn Ia Mút, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ). 4 thanh niên này bị cáo buộc với 3 tội danh Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Hiếp dâm và Che giấu tội phạm.

Theo chia sẻ với VTC .vn, trước đó, chị N.T.N. (SN 1987) và bà H. (SN 1966, cùng trú tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) đến Công an huyện Đức Cơ trình báo các con là cháu T.T.L. (SN 2004) và L.T.B.T. (SN 2003) bị nhóm thanh niên ép vào lô cao su hiếp dâm.

Theo trình báo, sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 16/4. Khi đó, hai cháu L. và T. đang trên đường đi chơi về qua khu vực vắng người ở thôn Chưa Bồ thì bị nhóm khoảng 7 thanh niên chặn đường trêu ghẹo,

3 thanh niên trong nhóm này còn đe dọa, ép L. và T. lên 2 xe máy để đưa vào khu vực lô cao su gần đó. Bị uy hiếp, L. và T. đành phải lên xe đi theo những đối tượng này. Tại lô cao su, nhóm thanh niên có hành vi xâm hại tình dục 2 cháu. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi đồi bại thì có người đi tìm L. và T. nên bọn chúng sợ hãi, bỏ trốn khỏi hiện trường

4 đối tượng trong vụ hiếp dân 2 thiếu nữ vừa bị bắt giữ

Nhận được tin báo từ gia đình nạn nhân, Công an huyện Đức Cơ vào cuộc điều tra, xác định danh tính nhóm thanh niên trên. Đồng thời đưa hai nạn nhân đi giám định pháp y.

Sau đó, cơ quan chức năng đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan để điều tra về 3 tội danh Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Hiếp dâm và Che dấu tội phạm. Tại cơ quan điều tra, bước đầu nhóm đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của Pháp luật

Trước đó, ngày 30/3, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Phú Quốc (15 tuổi), Trần Hoàn Nhân (15 tuổi), Phan Quốc Toàn (14 tuổi, cùng trú huyện Nông Sơn) để tiếp tục điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Khi đó, Lương Kỳ Dương (14 tuổi, bạn của Quốc, Nhân và Toàn) dù không thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng cũng bị khởi tố, bắt tạm giam vì giúp 3 thiếu niên kia phạm tội.

Theo điều tra của Công an, tối 19/3, N.T.K.L. (15 tuổi, trú huyện Nông Sơn) cùng bạn là N.T.T. (16 tuổi) đi chơi với Quốc, Dương, Nhân và Toàn. Sau đó nhóm đi dạo trên đoạn đường bê tông ở thôn Phước Bình (xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn). L. ngồi nói chuyện cùng Toàn, Quốc, Nhân. Dương và T. đi bộ ra cách đó khoảng 50m.

Trong lúc đang trò chuyện, bất ngờ Toàn vật L. xuống đường. Khi L. cố gồng mình tháo chạy thì bị 3 thiếu niên chặn lại. Tại đây, Toàn, Quốc, Nhân kéo L. vào bãi cỏ bên đường rồi thay nhau hãm hiếp. Khi L. cất tiếng kêu T. thì bị Dương chạy đến dùng tay bịt miệng. Khi thấy có ánh đè pin, sợ bị phát hiện nên nhóm thanh niên này đã chở L. và T. về nhà. Nghe con thuật lại sự việc, gia đình đã đến Công an tố cáo.

Nga Đỗ (t/h)