Chân dung 7 trai làng đánh gãy sống mũi bác sĩ ngay tại phòng làm việc ở Hải Dương

Ngày 19/3, Công an tỉnh Hải Dương đã triệu tập 7 đối tượng liên quan đến vụ hành hung một bác sĩ ở Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bình Giang.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 18/3, sau khi ăn cơm, uống rượu cùng nhau tại nhà đối tượng Vũ Quang Tú (sinh năm 1989, ở xã Bình Minh, huyện Bình Giang); Phạm Đức Hùng, (sinh năm 1999, ở xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang) điều khiển xe máy chở theo Vũ Đình Cường (sinh năm 1999, ở xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang) đi đến đoạn đường TL32 thuộc xã Bình Minh, huyện Bình Giang thì bị ngã xe. Cả nhóm đưa Hùng đến Trung tâm y tế huyện Bình Giang để thăm khám, điều trị.

Các đối tượng tấn công bác sĩ Sơn

Tại đây, Hùng được bác sĩ Vũ Thành Đạt xử lý vết thương. Song nhóm này cho rằng, bác sĩ Đạt không tận tình chu đáo, chỉ dẫn rõ ràng nên xảy ra tranh cãi, xô đẩy bác sĩ Đạt. Thấy đồng nghiệp bị nhóm trên lớn tiếng quát, bác sĩ Lê Ngọc Sơn chạy đến can ngăn thì bị Ngô Nguyên Minh (sinh năm 1998, ở thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang) đấm vào mặt. Bác sĩ Sơn tự vệ bằng cách dùng tay đá, lại Minh, sau đó mọi người can ngăn.

Khoảng 5 phút sau, nhóm của Hùng cùng với Vũ Xuân Phương (sinh năm 1999, trú tại xã Bình Minh, huyện Bình Giang); Phạm Thế Vũ (sinh năm 1998, trú tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang) và Nguyễn Viết Hinh (sinh năm 1998, trú tại xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) là nhóm bạn của Minh đi đến Bệnh viện tìm bác sĩ Sơn để đánh trả thù.

Bác sĩ Sơn bị đánh gãy sống mũi

Minh cùng nhóm bạn cầm gậy gộc, vợt cầu lông, gậy kim loại (rút từ cọc buộc màn của bệnh viện) xông vào phòng làm việc của bác sĩ Sơn. Lúc này, các bác sĩ, y tá, bảo vệ đã đến can ngăn thì các đối tượng bỏ chạy.

Hậu quả vụ xô xát khiến bác sĩ Sơn bị thương, chảy máu ở vùng mặt, gãy sống mũi và xây xát một số khu vực khác trên cơ thể . Hiện bác sĩ Sơn đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.

Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Your browser does not support HTML5 video.

Nữ bác sĩ bị giám đốc đánh ngay trong Bệnh viện 115 Nghệ An

Nga Đỗ (t/h)