Nhờ điều hành đường dây cờ bạc nghìn tỷ, 9x mua nhà sắm xe, sống sung sướng như bà hoàng

Phòng điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao của Cục Cảnh sát hình sự cho biết cơ quan điều tra vừa phá đường dây đánh bạc trên mạng dưới hình thức game đổi thưởng, với tổng số tiền giao dịch 20.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cục Cảnh sát hình sự còn tạm giữ hình sự 20 nghi phạm trú tại Hà Nội, Bắc Giang, Lào Cai, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh để làm rõ về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Tổ chức khám xét nơi ở và hang ổ của các đối tượng này, Công an thu giữ 2 ô tô hạng sang, 36 điện thoại di động. Ngoài ra thu giữ 6 máy tính, nhiều thẻ ATM và 220 triệu đồng tiền mặt đông thời phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng có dấu hiệu giao dịch cờ bạc…

Mạnh và Ly được xác định là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Bước đầu, Nguyễn Hương Ly và đồng bọn đã khai nhận hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc của mình. Theo đó, để tham gia cá cược người phải lập tài khoản game, nạp tiền trực tuyến bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do các đại lý cung cấp hoặc nạp thẻ điện thoại

Thời gian đầu Ly là người đứng tên đăng ký tài khoản đại lý game với tên Mrs. Hương Ly (sau đó đổi tên thành Mrs. Vymit) để mua bán điểm game với người tham gia cá cược trên mạng.

Nhưng sau đó, Ly sử dụng tài khoản đứng tên người khác để mở tài khoản tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với các con bạc. Đồng thời cho tay chân quản lý sử dụng số điện thoại hotline của đại lý để giao dịch, mua bán điểm game.

Tháng 4/2020, Ly mở rộng thị trường mua bán đểm game bằng cách cùng đồng bọn bay từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh thue địa điểm làm đại lý cấp cho mình.

Công an xác định, từ tháng 1/2019 đến thời điểm bị bắt giữ, tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữ các con bạc và game cờ bạc này khoảng 20 nghìn tỷ. Được biết, mỗi lần tham gia đánh bạc, các đối tượng thường nạp vào tài khoản ít nhất 5 triệu đồng.

Công an quận Cầu Giấy triệt phá đường dây đánh bạc qua game Đế Chế do Phí Văn Huấn cầm đầu