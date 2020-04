Chân dung anh đánh chết người để `đòi lại công bằng` cho em trai

Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai ) đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lưu Ngọc Sang (Sn 1982, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Kbang, huyện Kbang) để điều tra làm rõ hành vi Giết người. Vụ án xảy vào đêm ngày 29/3.

Theo thông tin ban đầy, tối ngày 29/3, Trần Văn Thuận (SN 1975), Trần Văn Lợi (SN 1979) và Lưu Ngọc Vinh (SN 1990, cùng trú TDP 10, thị trấn Kbang, huyện Kbang) cùng nhau đi nhậu ở một quán gần nhà. Trong lúc nhậu, Thuận và Lợi có xảy ra mâu thuẫn với Vĩnh. Hai bên lời qua tiếng lại không ai chịu ai.

Trong lúc tức giận cộng với hơi men chếnh choáng, Lợi và Thuận dùng tay đanh Vinh khiến người này sợ hãi bỏ chạy. Khi chạy đến vị trí an toàn, Lợi liền gọi đện về cho anh trai là Lưu Ngọc Sang (SN 1982, trú tại tổ 7, thị trấn Kbang, huyện Kbang) kể về việc bị Thuận và Lợi đánh khi đang ngồi nhậu cùng nhau.

Lưu Ngọc Sang đến Công an đầu thú ngay sau khi biết nạn nhân đã tử vong

Cay cú chuyện em trai bị đánh, khoảng 23h cùng ngày, Lưu Ngọc Sang cầm 1 cây sắt đến trước cửa nhà Thuận và Lợi ra sức chửi bới, lăng mạ. Thấy Sang hung hăng, Thuận và Lợi cầm 2 thanh gỗ ra “nói chuyện”. Lúc này, hai bên xảy ra mâu thuẫn, có ý định lao vào đánh nhau.

cấp cứu. Thấy Thuận và Lợi cầm gỗ ra “ngênh chiến”, Sang dùng thanh sát vụt mạnh vào đầu và tay của Lợi khiến người này gục xuống. Ngay sau đó, một số người hàng xóm đã sang khống chế Sang, đồng thời đưa Lợi đi Bệnh viện

Đến khoảng 5h ngày 30/3, Lợi tử vong do vết thương quá nặng. Sau khi hay tin Lợi chết, Sang liền cầm theo hung khí đến Công an huyện Kbang đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngay sau đó, Công an huyện đã tịch thu hung khí, ra lệnh bắt tạm giam để phục vụ điều tra với Sang. Đồng thời cũng tiến hành khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Hiện Công an huyện vẫn đang điều tra rõ để xử lý theo đúng quy định Pháp luật

Bị đâm chết vì gây chuyện với người khác trong lúc nhậu

Nga Đỗ (t/h)