Chân dung bà vợ bị “cắm sừng” thuê côn đồ đánh gãy tay chồng với giá 1 triệu đồng

Sáng 23/3, Công an huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An ) cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt giữ Bùi Thị Văn (61 tuổi) và Nguyễn Cảnh Trinh (38 tuổi, trú tại thôn 2, xã Thạnh Sơn, huyện Anh Sơn) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo Công an huyện Anh Sơn, bà Bùi Thị Vân và ông H.B.V. lấy nhau nhiều năm nhưng chưa có con. Vì không có sợi dây kết nối là đứa con, cộng với cuộc sống có nhiều trục trặc nên vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Chán chường cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nhưng cũng không dám ly hôn với vợ nên ông V. đã lén lút quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ khác. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cuối cùng bà Vân phát hiện chồng ngoại tình.

Qua tìm hiểu của bà, ông V. có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ khác, thậm chí còn có với nhau 2 đứa con riêng. Cơn ghen trong người trỗi dậy khiến người đàn bà hiếm muộn không thể kiềm nổi cơn giận. Bà lập kế hoạch thuê côn đồ đánh chồng để dằn mặt.

Bà Vân tại trụ sở Công an huyện Anh Sơn

Theo đó, chiều tối ngày 4/3, khi ông V. đi vào nhà bồ nhí ở thôn 2 (xã Thạnh Sơn, huyện Anh Sơn) thì bất ngờ bị một kẻ bịt mặt đánh gãy tay và bầm tím hết mặt mày. Sau đó, ông V. được đưa đến Trung tâm y tế huyện để chữa trị.

Sự việc được trình báo lên cơ quan điều tra . Công an huyện Anh Sơn ngay sau đó xuống hiện trường, trích xuất camera an ninh ở khu vực nhà người tình ông V. và lấy lời khai nhân chứng, bị hại. Qua đấu tranh, Công an xác định thủ phạm gây án là Nguyễn Cảnh Trinh.

Tại cơ quan điều tra, Trinh khai nhận được bà Bùi Thị Vân thuê đánh ông V. với giá 1 triệu đồng. Công an triệu tập bà Vân lên làm việc. Bà Vân bước đầu cũng khai nhận, do phát hiện chồng ngoại tình nên thuê người đánh.

Hiện Công an huyện Anh Sơn đang hoàn tất thủ tục điều tra , đợi kết luận thương tật từ cơ quan y tế để chuyển hồ sơ sang cơ quan tố tụng cùng cấp tiến hành xử lý theo quy định của Pháp luật

Nga Đỗ (t/h)