Chân dung cô giáo Phú Thọ vừa nhận 'giải Nobel dành cho giáo dục'

Rạng sáng ngày 19/3, tổ chức phi chính phủ Varkey Foundation đã công bố danh sách "50 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu" năm 2020. Đây là giải thưởng tôn vinh các nhà giáo trên toàn thế giới được ví như "giải Nobel dành cho giáo dục". Năm nay, một đại diện của Việt Nam là cô Hà Ánh Phượng - giáo viên tiếng Anh của Trường THPT Hương Cần (Thanh Sơn, Phú Thọ) đã được vinh danh trong danh sách này.

Từ chối chức vụ Giám đốc công ty nước ngoài để làm cô giáo trường làng

Hà Ánh Phượng là người dân tộc Mường, sinh ra và lớn lên từ huyện miền núi Yên Lập. Từ nhỏ, Phượng đã ước mơ được đừng trên bục giảng.

Những năm trung học, Phượng theo học tại những ngôi trường nội trú huyện và tỉnh - nơi chắp cánh cho ước mơ sau này của cô gái nhỏ.

Năm 2009, Phượng tốt nghiệp THPT và đạt giải Hoa Trạng Nguyên - giải thưởng dành cho thủ khoa tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Tập đoàn Tân Tạo trao tặng. Thời điểm này, Phượng có cơ hội được đi du học nhưng vẫn quyết định ở lại Việt Nam và theo học tại Trường ĐH Hà Nội. Khi còn là sinh viên, Phượng cũng lọt top 1 trong 14 sinh viên châu Á đạt học bổng tiềm năng lãnh đạo do Viện giáo dục quốc tế Mỹ IIE trao tặng.



Sau khi tốt nghiệp cao học với tấm bằng loại ưu, Phượng được một công ty dược của Pakistan mời đảm niệm vị trí Giám đốc đại diện kiêm phiên dịch viên. Đó là một công việc với mức lương hấp dẫn nhưng Phượng quyết định từ chối để tiếp tục đi học thạc sĩ ngành Sư phạm tiếng Anh.

Hoàn thành xong chương trình học, Phượng trở về quê hương làm giáo viên trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Nói về quyết định này, Phượng tâm sự: "Những năm tháng phổ thông mình được đi học nhờ vào sự quan tâm của Nhà nước. Mình muốn trả món nợ ân tình mà Đảng, Nhà nước và quê hương đã nuôi dưỡng trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường".

Đưa những học sinh miền quê trở thành công dân toàn cầu

Ngôi trường THPT Hương Cần những năm gần đây được coi là điểm sáng trong phong trào đổi mới sáng tạo dạy và học của tỉnh Phú Thọ. Cô Phượng chính là giáo viên có công lớn trong việc đưa học sinh của mình tham gia vào các tiết học tiếng Anh xuyên biên giới, nhờ vào công nghệ thông tin và mạng Internet.

Thầy Phan Trọng Đức, Hiệu trưởng trường THPT Hương Cần cho biết, cô Hà Ánh Phượng là giáo viên trẻ người dân tộc với nhiều sáng kiến đột phá trong giáo dục. Có ảnh hưởng đến cộng đồng giáo dục của địa phương, cả nước và cả đồng nghiệp quốc tế.

Không chỉ giảng dạy, cô Ánh Phượng còn tích cực nghiên cứu khoa học. Năm học 2018 – 2019, cô tham gia hội thảo quốc tế Viettesol với tư cách là báo cáo viên về sáng kiến sử dụng phim để dạy tiếng Anh. Năm học 2019 – 2020 cô cũng tham gia hội thảo này với tư cách là báo cáo viên về đề tài nghiên cứu khoa học mô hình học tập xuyên quốc gia qua skype.

Với dự án này, không chỉ dạy cho những học trò của mình, cô giáo trẻ còn dành thời gian dạy học miễn phí cho Trẻ em tại Ấn Độ, Nam Phi cho đến California, Mỹ.

"Bất cứ học sinh nào ở bất kỳ đâu cũng có thể thừa hưởng một nền giáo dục tốt nhất. Đó là lý do mình muốn quay trở lại quê hương của mình", cô Phượng nói về ấp ủ của mình.



Nữ giáo viên tự hào nói, giờ đây học trò của cô có thể tự tin giới thiệu về những nét văn hoá đặc trưng của người Mường với một thầy giáo Mỹ thông qua một buổi học trực tuyến ở hai điểm cầu là Washington và một xã miền núi của Việt Nam hay không ngần ngại thuyết trình trong buổi báo cáo dự án "Nói không với ống hút nhựa" trong một giờ học kết nối hơn 7 quốc gia tới từ 4 châu lục...

Với những dự án tâm huyết và nỗ lực không ngừng để học trò của mình có thể "bay cao, bay xa", trở thanh công dân toàn cầu, năm 2020, cô Ánh Phượng đã nhận được học bổng toàn phần của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ dành cho giáo viên. Cô cũng được công nhận là chuyên gia giáo dục sáng tạo của tập đoàn Microsoft.

