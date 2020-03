Chân dung Đại úy Ngô Anh Tuấn đứng đầu 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2019

Chiều 3/3, Hội đồng xét chọn giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (Trung ương Đoàn) đã công bố 10 cá nhân được vinh danh năm 2019. Đại úy Ngô Anh Tuấn – Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn, ứng viên của Nghệ An, đại diện duy nhất Bộ Công an ở lĩnh vực an ninh trật tự vinh dự đứng đầu cuộc bình chọn.

Đại úy Ngô Anh Tuấn vinh dự đứng đầu cuộc bình chọn "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019".

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống của ngành Công an, từ nhỏ Đại úy Ngô Anh Tuấn Tuấn đã có tố chất của người chiến sỹ công an nhân dân: cẩn thận, tỷ mỷ, quyết đoán và trách nhiệm.

Năm 2013, sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, anh Ngô Anh Tuấn được lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An điều động về công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Nghĩa Đàn. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, tiếp nối truyền thống của các thế hệ đàn anh đi trước, Tuấn không ngừng phấn đấu, khẳng định bản thân mình trên mọi mặt trận xung kích của Công an huyện Nghĩa Đàn nói riêng và Công an tỉnh nghệ an nói chung.