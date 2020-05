Chân dung đối tượng côn đồ chuyên cưỡng đoạt tiền của người bán rau ở Đắk Lắk

Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk ) cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra vụ cưỡng đoạt tiền của người buôn bản xảy ra tại khu chợ tạm thuộc phường Khánh Xuân (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, ngày 5/5, Công an phường Khánh Xuân nhận được tin báo của người dân về việc, đối tượng Trần Thanh Tâm (SN 1981, ngụ tại phường Khánh Xuân) có hành vi đe dọa, ép buộc 2 người phụ nữ bán rau ở khu chợ tạm Khánh Xuân đưa 20.000 đồng.

Nhận được tin báo, Công an phường đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột vào cuộc điều tra, bắt quả khi đối tượng này đang cưỡng đoạt tiền của người bán hàng. Trần Thanh Tâm sau đó bị áp giải về trụ sở Công an phường để lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, các bị hại cho biết, thời gian gần đây họ đến khu chợ tạm phường Khánh Xuân bán ra thì luôn bị đối tượng Tâm đe dọa, chửi bởi thô tục. Thậm chí, đối tượng này còn nhiều lần đạp đổ hàng hóa, không cho buôn bán nếu không đưa tiền. Vì sợ ảnh hưởng đến việc buôn bán nên họ phải đưa cho đối tượng Tâm mỗi ngày 10.000 đồng.

Trần Thanh Tâm tại cơ quan điều tra

Trong quá trình lấy lời khai, đối tượng Tâm khai nhận, đã đến khu hợ này từ khoảng tháng 2/2020. Tạ đây, Tâm đe dọa, ép buộc những người buôn bán phải đóng tiền “phí sử dụng địa điểm”. Số tiền là 150.000 đồng/người/tháng đối với người buôn bán thường xuyên và 10.000 đồng/người/ngày đối với người buôn không thường xuyên.

Với những người không chịu đóng tiền, đối tượng Tâm sẽ đe dọa, đạp đổ hàng hóa không cho họ kinh doanh nữa. Hiện Công an vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Tương tự, ngày 5/5, Công an TP Đà Nẵng đã ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Quảng (Quảng Ke, 50 tuổi, ngụ tại quận Sơn Trà) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Quảng được xác định là người cầm đầu đường dây bảo kê, cưỡng đoạt hàng trăm triệu đồng của các hội thu mua chíp chíp ở Đà Nẵng. Khi nghe tin đàn em bị bắt, Quảng đã nhanh chóng bỏ trốn, buộc Công an phải phát lệnh truy nã

Theo điều tra, từ đầu năm 2018, Quảng cầm đầu một nhóm khoảng 10 người liên tục quấy nhiễu, đòi hỏi các điểm thu mua chíp chíp phải đoán các khoản bảo kê. Nhóm này yêu cầu những người mua phải chi tiền bảo kê cho từng kg chíp chíp thu mua. Nếu không đồng ý sẽ đe dọa, thậm chí là hành hung nên mọi người buộc phải đóng tiền.



Đáng chú ý, nhóm này đưa đàn em đến làm công nhân bốc xếp nhằm kiểm soát số chip chíp mà ngư dân bán cho người thu mua. Tháng 6/2018, Công an bắt giữ nhiều đàn em của Quảng, sau đó truy ra kẻ cầm đầu.

Your browser does not support HTML5 video.

Hàng trăm cảnh sát bao vây nhóm bảo kê ở Đồng Nai

Nga Đỗ (t/h)