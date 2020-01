Chân dung đối tượng truy nã đang bỏ trốn sau khi gây án mạng kinh hoàng trước trụ sở UBND

Mới đây, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, đơn vị vừa phát đi thông báo truy nã đối tượng Đặng Tuấn Khanh (SN 1979, ngụ tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Lộc (SN 1995, ngụ tỉnh An Giang, trú quận Bình Tân). Anh Lộc bị Khanh chém chết trước trụ sở UBND phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM.

Chân dung đối tượng truy nã Đặng Tuấn Khanh. Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, theo kết quả điều tra ban đầu, sự việc xảy ra vào tối hôm 19/3/2019. Thời điểm trên, Khanh và một người tên Hùng hẹn nhau ra một quán cà phê trên đường Hồ Văn Long để "nói chuyện", giải quyết mâu thuẫn trước đó. Tuy nhiên, Hùng không đi một mình mà rủ Lộc và một vài người bạn khác cùng tới điểm hẹn.

Tớii nơi, nhóm của Hùng thấy Khanh cũng rủ thêm nhiều người và có mang theo hung khí nên sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Lúc này, Hùng nổ máy nhanh chóng chạy thoát, trong khi Lộc lại bị nhóm của Khanh cầm hung khí đuổi chém.

Đến gần trụ sở UBND phường Tân Tạo, quận Bình Tân thì Lộc bị nhóm của Khanh đuổi kịp và chém trọng thương. Nạn nhân có lết tới trước cổng trụ sở rồi gục tại chỗ. Ngay sau nạn nhân được mọi người phát hiện và đưa đi biện cấp cứu nhưng đã không thể qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Theo báo Tổ Quốc, ngay khi nhận được thông tin về cái chết của nam thanh niên, công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng tiến hành lấy lời khai những người có liên quan về tiên hành truy xét bắt giữ các đối tượng gây án. Lúc này, đối tượng Khanh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến nay, hơn 9 tháng kể từ khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM ra quyết định phát đi thông báo truy nã Đặng Tuấn Khanh về tội giết người.



Ngoài ra, bất kỳ ai có thông tin về nghi cân giết người này xin báo về Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM ở số 459 đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TPHCM hoặc gọi số điện thoại 0693187414 để cung cấp thông tin.

