Chân dung gã 9x dụ bé gái 12 tuổi vào nghĩa trang giữa đêm khuya để hiếp dâm

Tin tức mới nhất ngày 16/2, báo An ninh Thủ Đô thông tin, Công an huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An ) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trương Văn Tâm (29 tuổi, trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".