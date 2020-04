Chân dung gã ma men chém vợ cũ và con riêng trọng thương ở Yên Bái

Theo cơ quan điều tra Công an tỉnh Yên Bái, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Đức Hạnh (SN 1977, trú tại thôn Ninh Phúc, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh yên Bái) về tội Giết người theo quy định của Pháp luật

Theo điều tra ba đầu, ngày 3/2, Lê Đức Hạnh có uống rượu sau đó say xỉn. Đến khoảng 14h cùng ngày, Hạnh đi đến kiot số 15 (chợ Minh Tân, TP Yên Bái) để nói chuyện với vợ cũ là chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1977, trú tại tổ 9, phường Yên Ninh, TP Yên Bái).

Thấy Hạnh đến với dáng vẻ say xỉn, con riêng của chị Ngọc là cháu Dương Ngọc Anh (SN 1998) đã chạy ra đuổi Hạnh về. Bị đuổi, Hạnh vô cùng cay cú.



Trong cơn say, Hạnh xồng xộc lao vào nhà chị Ngọc cầm con dao để trên bàn chém nhiều nhát vào đầu và người hai mẹ con chị Ngọc. Phát hiện sự việc, một số người dân chạy sang khống chế Hạnh và đưa mẹ con chị Ngọc đi Trong cơn say, Hạnh xồng xộc lao vào nhà chị Ngọc cầm con dao để trên bàn chém nhiều nhát vào đầu và người hai mẹ con chị Ngọc. Phát hiện sự việc, một số người dân chạy sang khống chế Hạnh và đưa mẹ con chị Ngọc đi cấp cứu

Lê Đức Hạnh tại cơ quan điều tra

Theo kết quả điều trị, chị Nguyễn Thị Ngọc bị thương tích 41%; cháu Dương Ngọc Anh bị thương tích 49%. Hiện tại, Sức Khỏe của hai mẹ con đã ổn định.

Về phần đối tượng Hạnh, tại trụ sở Công an, sau khi tỉnh rượu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hạnh cho rằng lúc đó do say nên đã gây ra tội lỗi như vậy.

Trước đó, tại Bình Dương cũng xảy ra một vụ án tương tự. Đối tượng chém vợ cũ là Đỗ Thanh Nghĩa (43 tuổi, ngụ Bình Dương ). Theo Công an, Nghãi đến cửa hàng mỹ phẩm của vợ cũ ở thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) rồi ra tay với vợ cũ.

Cụ thể, khoảng 19h ngày 18/2, Nghĩa đi ô tô đến trước cửa hàng mỹ phẩm của chị L.T.Q.H (30 tuổi, ngụ phường Tân Định, thị xã Bến Cát) ở phường Tân Định để nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn cãi cọ. Lúc này, Nghĩa chạy ra xe lấy một con dao lao vào chém chị H. nhiều nhát rồi vứt dao tại hiện trường bỏ xe chạy.

Bị chém, chị H. chạy ra ngoài kêu cứu thì Nghĩa lấy một con dao khác tiếp tục chém chị H. đến khi nạn nhân gục tại chỗ rồi bỏ đi.

Your browser does not support HTML5 video. Hung thủ sát hại vợ của sếp cũ

Nga Đỗ (t/h)