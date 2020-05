Chân dung gã trai mánh khóe, mua tiền giả bằng chính tiền giả

Sáng nay (16/5), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã bắt tạm giam Nguyễn Thanh Phong, 20 tuổi, ngụ xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) về tội lưu hành tiền giả.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Phong cho biết, vào khoảng đầu tháng 5/2020, trong lúc lướt facebook thì phát hiện có một tài khoản rao bán tiền giả với giá 1 triệu tiền thật thì được 6 triệu đồng tiền giả. Vì thế, Phong liền đặt mua 3 triệu đồng để lấy 18 triệu đồng tiền giả, là loại tiền mệnh giá 500 ngàn đồng. 3 ngày sau Phong nhận được số tiền giả này qua dịch vụ chuyển phát nhanh với hình thức nhận hàng mới trả tiền.

Nhân lúc nhân viên giao hàng không để ý, Phong nhanh tay lấy 3 triệu đồng tiền giả trong số 18 triệu đồng tiền giả vừa mua rồi thanh toán tiền đặt mua tiền giả qua mạng cho người này (thu hộ).

Tiếp đó, Phong tiếp tục lấy 500 ngàn đồng tiền giả đi đổ xăng xe máy hết 44 ngàn để lấy số tiền thừa trên 450 ngàn đồng là tiền thật đem đi tiêu xài…

Do sợ bị Công an phát hiện, vài ngày sau hắn đã tiêu hủy số tiền giả còn lại, nhưng y vẫn không thoát khỏi lưới Pháp luật

Trước đó, ngày 6/5, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng An ninh điều tra phối hợp Công an các huyện Giao Thủy, Hải Hậu vừa triệt xóa một đường dây tội phạm in và tiêu thụ tiền giả số lượng lớn.



Cụ thể, vào tháng 4/2020, Công an huyện Hải Hậu phát hiện, bắt quả tang Đỗ Mạnh Tường (SN 2000), trú xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh đang tiêu thụ tiền giả. Thực hiện khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng địa phương thu giữ 7,8 triệu đồng tiền giả. Được biết, đối tượng Tường từng dùng 1,7 triệu đồng tiền giả mua một chiếc điện thoại.

Lần theo manh mối, lực lượng công an tiến hành bắt giữ Trần Hoàng Anh (SN 2002), trú xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, cũng là một đối tượng tiêu thụ tiền giả.

Đối tượng Hoàng Anh khai nhận, đã đặt mua tiền giả qua mạng xã hội của một người tên là Nguyễn Văn Tác, cùng ở Nam Định. Tiếp đó, Công an bất ngờ ập vào một ngôi nhà ở xóm Lâm Hồ, xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, Công an huyện Giao Thủy bắt quả tang Nguyễn Văn Tác cùng đồng bọn đang có hành vi sản xuất tiền giả.



Tại hiện trường, công an thu giữ các loại máy móc, vật tư phục vụ việc in tiền giả và 41 tờ tiền giả mệnh giá 500 nghìn đồng. Nguyễn Văn Tác (SN 1996), trú tại xóm 16, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy khai đã nảy ra ý định phạm pháp khi lên mạng xem kỹ thuật sản suất tiền giả.

Đối tượng đặt mua máy móc, thiết bị, vật tư qua các dịch vụ thương mại điện tử. Tác cùng đồng bọn là Cao Văn Phương (SN 1995), trú cùng xóm 16, xã Giao Thịnh bắt đầu in tiền giả, bán lấy tiền thật với tỷ lệ một triệu đồng tiền thật mua được từ 5 đến 6 triệu đồng tiền giả.



Ngoài 7,8 triệu đồng tiền giả bán cho Trần Anh, qua mạng xã hội, nhóm này đã bán gần 1 tỷ đồng tiền giả cho 113 đối tượng ở 38 tỉnh, thành phố trên cả nước, thu lời bất chính 135 triệu đồng tiền thật. Loại tiền bọn chúng thường làm giả là tiền có mệnh giá 100 nghìn đồng và 500 nghìn đồng.