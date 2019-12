Chân dung gã U50 bế bé gái 9 tuổi vào bụi tre hiếp dâm rồi lẩn trốn suốt 4 ngày trong rừng

Mới đây, Công an huyện Tân Kỳ xác nhận, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hạnh (44 tuổi, trú tại xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An ) để điều tra về hành vi Hiếp dâm Trẻ em

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, trước đó, ngày 6/12, cơ quan chức năng nhận được đơn thư tố cáo của chị T.T.N. (SN 1983, trú xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) về việc con gái là cháu N.T.B.H. (SN 2010) bị một người đàn ông hiếp dâm.

Trong lá đơn, chị N. trình bày, ngày 6/12, con gái chị đi chăn dê tại bãi Vạt Má trong xã thì bị 1 người đàn ông không chế rồi bế vào bụi tre. Cháu bé vùng vẫy, la hét kêu cứu thì bị người đàn ông dùng tay bóp cổ, thực hiện hành vi hiếp dâm . Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, gã "yêu râu xanh" rời đi.

Báo Pháp Luật đưa tin, sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã lập tức tiến hành giám định pháp y về tình dục đối với cháu H., đồng thời xác lập Chuyên án để đấu tranh truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, công tác điều tra gặp không ít khó khăn do cháu H. còn quá nhỏ, vì quá hoảng loạn, sợ hãi nên không nắm được hình dáng, đặc điểm nhận dạng của gã "yêu râu xanh".

Sau nhiều nỗ lực, cơ quan chức năng xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Hạnh - một đối tượng có tiền án về tội cướp tài sản trên địa bàn. Tuy nhiên, Hạnh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú ngay sau khi gây án, quá trình bỏ trốn có mang theo một con dao.

Nghi đối tượng vượt sông Con và lẩn trốn quanh khu vực rừng núi thuộc khu vực giáp ranh giữa các xã Tân An, Đồng Văn và Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, cơ quan chức năng đã triển khai nhiều phương án vây bắt đối tượng.

Sau 4 ngày 3 đêm kiên trì bám trụ địa bàn 24/24h, đến khoảng 22h30 ngày 9/12, ban Chuyên án đã phát hiện và tổ chức bao vây, bắt giữ thành công "yêu râu xanh" đang lẩn trốn trong khu rừng thuộc xóm Thanh Bình, xã Tân An.

Theo cơ quan điều tra, kết quả thẩm vấn ban đầu đối tượng Nguyễn Văn Hạnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an huyện Tân Kỳ đã hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của Pháp luật

