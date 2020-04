Chân dung gã xe ôm 21 tuổi giở trò đồi bại với cô gái lang thang

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ tài xế xe ôm công nghệ lạm dụng cô gái lang thang, ngày 19/4 báo Công Lý thông tin, người tài xế xe ôm này đã ra đầu thú.



Theo thông tin xác nhận, gã tài xế xuất hiện trong clip giở trò đồi bại với một phụ nữ trong hẻm chính là Trương Gia Huy (21 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM). Được biết, vụ việc xảy ra ở một hẻm thuộc phường 11, quận 5, TP.HCM.



Điều khiến nhiều người phẫn nộ đó là, người phụ nữ bị Huy giở trò đồi bại có dấu hiệu tâm thần, đi lang thang. Dù cô gái đã sợ hãi van xin nhưng Huy vẫn cầm dao khống chế, đe dọa cô gái phải "thỏa mãn" cho mình.

Hiện, đối tượng Trương Gia Huy đang được cơ quan Công an đang lấy lời khai để làm rõ vụ việc.



Như Sức khỏe Cộng đồng đã đưa tin, trước đó tài khoản facebook Mai Kim Long đã đăng tải đoạn clip dài, kèm theo một số hình ảnh về hành vi đáng xấu hổ của một nam tài xế xe ôm công nghệ, giở trò đồi bại với một cô gái vô gia cư tại hẻm số 10 đường Lão Tử , P11, Q5 , TPHCM.

Cụ thể, chủ nhân tài khoản bày tỏ bức xúc: “Lợi dụng đang dịch bệnh, đường phố vắng vẻ, thằng súc sinh mặc đồ xe ôm công nghệ này cưỡng hiêp người đang sống lang thang, cơ nhỡ. Cô nạn nhân này nhận thức hơi kém nên không có cách chống cự được nó…”



Theo như clip ghi lại, một nam thanh niên mặc áo vàng của hãng xe ôm công nghệ khống chế, ép cô gái lang thang vào tường với ý định hãm hiếp. Thậm chí, nam thanh niên còn dùng dao đe dọa, mặc cho cô gái liên tục van xin.

Ảnh cắt từ clip.



Nhiều cư dân mạng tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động biến thái của nam thanh niên này. Đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra rõ ràng.



Ngay khi nhận được thông tin, Công an quận 5 (TP Hồ Chí Minh) đã vào cuộc điều tra, xác minh danh tính nam thanh niên. Đồng thời tiến hành trích xuất camera an ninh, lấy lời khai nhân chứng.

Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.



Thùy Nguyễn (t/h)