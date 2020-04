Chân dung hai kẻ đánh chết người đàn ông 33 tuổi vì mâu thuẫn lúc đánh bài ăn tiền

Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh bắt tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng là Y Nhin Kbuôr và Y Săm Bkrông (26 tuổi, cùng ngụ xã Ea M’Droh) để điều tra về hành vi Giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2016.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 22/4, Y Nhin và Y Săm phóng xe máy đưa nhau đến nhà anh Nguyễn Thanh Hà ở cùng xã ăn nhậu. Trong cuộc nhậu này có thêm anh Trần Phương Đông (33 tuổi, ngụ tại xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar).

Sau khi ăn uống no say, 4 người rủ nhau lập hội đánh bài ăn tiền. Ban đầu cả 4 người chơi rất vui vẻ. Tuy nhiên, vì bất đồng quan điểm trong lúc đánh bài nên anh Hà và Y Nhin xảy ra mâu thuẫn.

Vì còn hơi rượu trong người và không kiềm chế được cảm xúc nên anh Hà đã dùng tay đánh vào mặt Y Nhin. Đồng thời giữ xe máy của thanh niên này lại. Rất cay cú với hành vi của anh Hà nhưng Y Nhin không biết làm sao nên kéo Y Săn đi về.

Thấy hai đối tượng này gây rối, ông Đông cầm gậy ra đuổi đánh. Khi đang rượt đuổi thì ông Đồng bị hai thanh niên đánh trả dẫn đến tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Y Nhin và Y Săm bỏ trốn vào rừng. Nhưng biết không thể thoát tội được nên sau đó cả hai đã ra khỏi rừng, đi đến Công an đầu thú. Bước đầu, cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Về phần nạn nhân, sau khi bị hai thanh niên đánh đã được nhiều người địa phương nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng nên đã tử vong . Hiện gia đình đã tổ chức an táng xong cho nạn nhân.

Cơ quan điều tra cũng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác minh nguyên nhân tử vong. Hiện cơ quan Công an đã lập hồ sơ án, tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng nghi phạm trong vụ giết người này.

