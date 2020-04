Chân dung hung thủ đâm hiệu phó trường Cao đẳng sư phạm Hà Giang tại nhà riêng

Công an TP Hà Giang thông tin, kẻ sát hại bà H.T.H (SN 1975, trú tại tổ 6, phường Minh Khai, TP Hà Giang ) là Lành Đức Giang (SN 1996). Giang là con ông L.V.S (SN 1968, trú tại tổ 5, phường Quang Trung, TP Hà Giang).

Được biết, Công an TP Hà Giang đã bắt giữ được đối tượng này sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân vè vụ án mạng. Công an TP Hà Giang hiện vẫn đang lấy lời khai đối tượng Lành. Đồng thời tổ chức khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Theo điều tra, vào rạng sáng nay, đối tượng Lành đã dùng dao đâm bà H.T.H. tử vong tại nhà ông S. (bố đẻ Lành) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sauk hi gây án Lành đã bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Đối tượng Giang tại cơ quan điều tra

Theo một số nguồn tin, con trai người bạn của bà H. là đối tượng có lý lịch bất hảo, có liên quan đến giang hồ. Hiện người này được xác định là nghi can trong vụ án.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an TP Hà Giang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phong tỉa hiện trường, khám nghiệm hiện trường. Hiện thi thể bà H. đã được đưa về nhà xác để tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong.

Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo UBND phường Quang Trung (TP Hà Giang) cũng xác nhận có vụ tử vong nêu trên. Vị lãnh đạo này cũng cho biết, hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, phía Công an chưa đưa ra kết luận ban đầu về vụ việc.

