Chân dung kẻ chặn đường đâm người thương tử vong rồi trốn vào rừng sâu suốt 2 tháng

Công an huyện Tây Sơn ( Bình Định ) cho biết, sau 2 tháng nỗ lực điều tra và truy bắt, đơn vị đã bắt giữ thành công nghi phạm Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi, trú tại thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Hoàng chính là kẻ chặn xe, đâm chết người thương xảy ra vào ngày 2/2.

Trần Ngọc Hoàng bị cơ quan điềut ra bắt giữ vào khoảng 8h30 ngày 6/4. Hình ảnh Hoàng gầy còm nằm dưới gốc cây khi vừa bị Công an bắt giữ được đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người cho rằng, nghi phạm này chết đói trong rừng.

Tuy nhiên, lãnh đạo Công an huyện Tây Sơn khẳng định, nghi phạm vẫn sống. Chỉ là do lẩn trốn trong rừng sâu thiếu thốn lương thực thực phẩm nên đẫn đến tình trạng cơ thể bị suy nhược, gầy còm.

“Do địa điểm phát hiện, bắt giữ Hoàng khá xa nên trên đường bị giải về, nghi phạm này vừa đói vừa mệt nên lả người, nằm xuống gốc cây nghỉ. Anh em chiến sĩ làm nhiệm vụ cũng mệt không chịu nổi”, một lãnh đạo Công an Tây Sơn cho biết.

Trần Ngọc Hoàng gầy còm sau 2 tháng lẩn trốn trong rừng sâu

Được biết, sau khi bắt giữ, cơ quan chức năng đã di lý Hoàng từ khu rừng phòng hộ xã Canh Liên về trụ sở Công an huyện Tây Sơn để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra trước đó, khoảng 16h ngày 2/2, tại tỉnh lộ 636B, đoạn qua thôn Thủ Thiện Thượng (xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn), Hoàng đứng phục sẵn chặn xe, dùng dao đâm chị Đ.T.T. (48 tuổi, trú ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) tử vong tại chỗ. Gây án xong, nghi phạm đã bỏ trốn đi nhiều nơi, sau đó bỏ vào rừng sâu.

Trong quá trình điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án. Đồng thời phát lệnh truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc đối với Trần Ngọc Hoàng.

Đến cuối tháng 3 đầu tháng 4/2020, Công an khoanh vùng được nghi phạm đang lẩn trốn trong khu rừng trên địa bàn huyện Vân Canh nên đã tổ chức lực lượng phục kích, vây bắt.

Theo lãnh đạo Công an huyện Tây Sơn, do khu vực rừng phòng hộ ở Canh Liên cây cối rậm rạp, địa hình phức tạp nên quá trình phục kích, vây bắt nghi phạm gặp nhiều khó khăn. Song sau đó, an hem chiến sĩ vẫn quyết tâm truy bắt, di lý đối tượng từ rừng phòng hộ về trụ sở Công an để phục vụ công tác điều tra.

Nga Đỗ (t/h)