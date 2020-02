Chân dung nghịch tử sát thương bố mẹ ở Mê Linh vì cố gắng can ngăn 2 con đánh nhau

Hiện Công an huyện Mê Linh đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội truy bắt Nguyễn Văn Cảnh (27 tuổi) – kẻ chém chết mẹ, chém trọng thương bố vào tối ngày 6/2.

Vụ việc nghịch tử sát thương bố mẹ và hàng xóm xảy ra tại Mê Linh (TP Hà Nội ) tối qua (6/2) khiến cả thôn Liễu Trì rúng động. Rất nhiều người thể hiện sự bàng hoàng khi nghe tin đối tượng Cảnh sát thương bố mẹ vì mâu thuẫn với em trai.

Một số người cho biết, Nguyễn Văn Cảnh là kẻ nghiện ma túy, hay giao du với đám bạn xấu. Nhìn hình ảnh bên ngoài của Cảnh nhiều người không có thiện cảm, song không nghĩ Cảnh có thể gây ra vụ việc kinh hoàng đến như vậy.

Chân dung nghịch tử sát thương bố mẹ và hàng xóm

Hiện, chân dung đối tượng Cảnh đã được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu người dân phát hiện đối tượng Cảnh ở đâu thì báo ngay cho Công an huyện Mê Linh để tiến hành xác minh, bắt giữ nghi phạm về điều tra.

Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, khoảng 17h40 ngày 6/2, một số người dân ở thôn Liễu Trì (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Cảnh (SN 1993, trú tại thôn Liễu Trì) cầm dao lao vào tấn công người thân trong gia đình

Gây án xong, đối tượng này bỏ trốn khỏi hiện trường bằng xe máy Honda Wave màu đỏ BKS 4 số cuối là 8284 đi về hướng Sóc Sơn, Hà Nội. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa Nguyễn Văn Cảnh và em trai tại nhà bố đẻ là ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1965) ở thôn Liễu Trì. Sau khi to tiếng với nhau, hai anh em Cảnh lao vào đánh nhau.

Hiện trường vụ án

Theo ông Tại Quang Thái – Chủ tịch UBND xã Mê Linh, thấy hai con đánh nhau, ông Thanh và vợ là bà Nguyễn Thị Bình (SN 1972) cùng bà Vang (hàng xóm sang chơi) đã vào can ngăn. Thấy có nhiều người ngăn cản mình “xử” em trai nên Cảnh đã vung dao chém loạn xạ khiến bà Bình bị chém trúng, tử vong tại chỗ. Ông Thanh và bà Vang bị thương và được đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu ngay sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Mê Linh đã xuống phong tỏa hiện trường, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tiến hành khám nghiệm tử thi, tịch thu hung khí, lấy lời khai nhân chứng và tiến hành truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Cảnh về điều tra.

