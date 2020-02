Chân dung kẻ giết cô gái phân xác cho vào vali bỏ xuống sông Hàn ở Đà Nẵng 

Công an TP Đà Nẵng đang hoàn tất các bước khám nghiệm hiện trường, khám xét nơi ở nghi phạm. Trưa ngày 7/2, Công an đã áp giải nghi phạm về trụ sở để tiến hành lấy lời khai, xác minh nguyên nhân vụ án. Nghi phạm là người mang quốc tịch Trung Quốc.

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết, nhờ người dân phát hiện sự việc và trình báo cơ quan điều tra sớm nên Công an đã vào cuộc điều tra kịp thời. Chỉ trong vài giờ đồng hồ lực lượng chức năng đã khoanh vùng và bắt giữa được nghi phạm.

Nghi phạm giết cô gái phân xác cho vào vali bỏ xuống sông Hàn

Trong quá trình điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã xác minh được danh tính nạn nhân là cô gái họ Bao (30 tuổi, quê ở Côn Minh, Trung Quốc). Trước đó, khi mới phát hiện thi thể thì phỏng đoán nạn nhân khoảng 20 hoặc ngoài 20 tuổi. Cô gái này nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 12/2019. Thị thực của nạn nhân có giá trị đến tháng 3/2020.

Theo báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ, nạn nhân tử vòng vào tối ngày 6/2. Thi thể được người dân địa phương phát hiện vào sáng ngày 7/2. Thời điểm tổ điều tra đến hiện trường phát hiện, phần tay, chân của nạn nhân nằm trong vali. Phần đầu nạn nhân nổi trên mặt nước sông Hàn.

Cơ quan điều tra khám xét nhà nghi phạm

Sau khi bắt giữ nghi phạm, cơ quan điều tra đã đến nơi ở của hắn tiến hành khám nghiệm. Theo thông tin ban đầu, nhà nghi phạm có thể là hiện trường đầu tiên của vụ án.

Trước đó, xác định đây là vụ án nghiêm trọng nên khi nhận được tin báo, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng là Đại tá Trần Mưu đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra vụ việc, lấy lời khai nhân chứng.

Công an tìm kiếm các phần thi thể còn lại của nạn nhân

Có mặt tại hiện trường, rất nhiều người nói rằng, sự việc quá khinh khủng. Khi họ vớt chiếc vali lên thì thấy bên trong có tay, chân nạn nhân. Ngoài ra còn thấy chiếc áo màu hồng và váy đen, nghi của nạn nhân.

Hiện, cơ quan Công an TP Đà Nẵng đang mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân gây án của hung thủ.

Hiện trường - nơi người dân phát hiện thi thể nạn nhân

Nga Đỗ (t/h)