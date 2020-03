Chân dung kẻ giết tài xế xe ôm cướp tài sản rồi giấu thi thể dưới mương nước

Liên quan đến vụ tài xế xe ôm bị sát hại cướp tài sản, ngày 30/3, Phòng Cảnh sát hịnh sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lò Văn Mính (SN 1981, trú tại bản Yên Cang, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) để điều tra về hành vi giết người , cướp tài sản.

Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, ngày 27/3, đơn vị nhận được tin báo từ Công an thị xã Từ Sơn về việc phát hiện một thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy. Công an tỉnh cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Đồng thời tống đạt quyết định khởi tố vụ án để điều tra.

Trong quá trình rà soát, khoanh vùng các nghi phạm, Công an tỉnh Bắc Ninh thấy nổi lên đối tượng Lò Văn Mính (trú tại Điện Biện). Sau gần 20 nhân được tin báo phát hiện thi thể, cơ quan chức năng đã bắt giữ được Mính khi đang lẩn trốn ở Điện Biên.

Lò Văn Mính tại cơ quan điều tra

Công an tỉnh Bắc Ninh đã di lý đối tượng này về địa phương để tiến hành lấy lời khai, thực nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân gây án. Tại cơ quan Công an, Minh khai có thuê nạn nhân là ông Nguyễn Văn Chất (SN 1972, ở thôn Phú Thọ, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, làm nghề xe ôm) chở đến thị xã Từ Sơn với ý định cướp tài sản.



Khi đi đến phường Đình Bẳng (thị xã Từ Sơn), Mính thấy vắng người thì ra tay sát hại ông Chất. Khi nạn nhân không còn cử động, Mính kéo vào sát bờ tường, vơ lá chuối đậy lên thi thể rồi lục túi quần áo lấy đi ví cùng một số vật dụng khác và chiếc xe máy của nạn nhân.

Sau đó, hắn mang xe máy của nạn nhân đi bán. Đến tối cùng ngày thì quay lại hiện trường cho thi thể nạn nhân vào trong bao tải giấu xuống dưới mương nước gần đó. Xong xuôi, Mính bắt xe về Điện Biên trốn.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn đang mở rộng điều tra vụ án.

