Chân dung kẻ ngáo đá xông vào nhà chém 2 vợ chồng làm đậu phụ trọng thương

Tin tức mới nhất ngày 10/5, tờ Công Lý dẫn lại lời của ông Bùi Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Tân Hương (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) xác nhận, trên địa bàn vừa mới xảy ra một vụ tấn công bằng dao khiến 2 vợ chồng làm đậu phụ ở khu vực Ga (thôn 5) bị đa chấn thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện



Được biết, kẻ gây án là đối tượng Nguyễn Thanh Phòng (SN 1985) trú tại thôn 7, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang.

Nguyễn Thanh Phòng khi bị bắt giữ. Ảnh: Giadinh.net



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30 chiều 9/5, Phòng đi xe máy đến nhà vợ chồng anh Đào Quang Thiệp (SN 1985, quê Bắc Ninh) và chị Mai Thị Lê (SN 1985). Hai vợ chồng anh Thiệp đang thuê nhà tại khu vực Ga, thôn 5 xã Tân Hương để làm đậu. Khi đó, chị Lê đang ngồi làm đậu ở phía trong nhà còn anh Thiệp đang đứng cạnh chiếc quạt điện trước cửa.



Khi đến nơi, đối tượng dừng xe và đi vào nhà anh Thiệp. Vừa vào trong, người này bất ngờ rút dao đâm liên tiếp vào người anh Thiệp.



Theo báo Vietnamnet thông tin, khi thấy chồng bị đâm chị Lê chạy ra ôm đối tượng rồi kêu cứu thì bị Phòng quay lại dùng dao chém nhiều nhát vào người khiến cả 2 vợ chồng gục ngay tại chỗ.



Sau đó, hai vợ chồng nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang cấp cứu, tiếp đến chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương do vết thương quá nặng.

Vợ chồng nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan Công an địa phương đã có mặt điều tra nguyên nhân, xử lý vụ việc. Đối tượng Phòng cũng bị bắt giữ ngay sau đó.



Trong quá trình gây án, Phòng cũng bị thương ở đùi, bắp chân được cơ quan chức năng đưa đến Trạm y tế xã Tân Hương sơ cứu, sau đó bàn giao cho Công an huyện Ninh Giang thụ lý giải quyết.



Theo Chủ tịch xã Tân Hương, Phòng là đối tượng nghiện ma túy từng đưa đi cai nghiện nhiều lần. Thời điểm gây án, đối tượng có biểu hiện ngáo đá

Thùy Nguyễn (t/h)