Chân dung kẻ đâm người tình trọng thương chỉ vì… gọi điện không thấy nhấc máy

Ngày 12/3, Đội điều tra tổng hợp Công an quận Long Biên ( Hà Nội ) nhận được tin báo tố giác tội phạm của anh Nguyễn Văn Khải (chú tại Chí Linh, Hải Dương). Trong đơn tố giác anh Khải tố cáo đối tượng Nguyễn Văn Đức (47 tuổi, trú tại xã Lê Lợi, TP Chí Linh) vì có hành vi dùng hung khí, gây thương tích nghiêm trọng cho bà Vũ Thị May (47 tuổi, trú tại An Lĩnh, xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, mẹ đẻ anh Khải).

Khi tiếp nhận thông tin, Đội đã chuyển hồ sơ về đội điều tra tổng hợp Công an TP Chí Linh để thụ lý theo đúng quy định. Công an TP Chí Linh đã tiến hành lấy lời khai bị hại, nhân chứng và những người có liên quan. Cùng thời điểm, Công an vận động đối tượng Đức đến trụ sở trình diện, phục vụ công tác điều tra, xác minh thông tin.

Sau khi được vận động, Đức đã đến Công an TP Chí Linh trình báo, đồng thời khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đức khai, 2 năm trước, Đức và bà May có nảy sinh quan hệ tình cảm với nhau. Thời điểm đó, Đức là người có gia đình còn bà May là người phụ nữ đơn thân. Sau thời gian qua lại, Đức đã dọn về nhà bà May sống như vợ chồng.

Đức đâm người tình trọng thương vì không nghe điện thoại

Thế nhưng vào ngày 11/3, Đức nhiều lần gọi điện thoại cho người tình nhưng không thấy nhấc máy. Cơn ghen nổi lên, Đức nghi ngờ người tình nói chuyện với người đàn ông khác nên vô cùng tức giận.



Đến khoảng 23h cùng ngày, sau khi uống bia cùng bạn bè trở về, Đức điều khiển phương tiện đến nhà tìm người tình để nói chuyện. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn. Bà Mây yêu cầu Đức trả điện thoại di động nhưng đối tượng này không đồng ý. Trong lúc tức giận, Đức đã đập vỡ điện thoại của bà Mây.





Đồng thời, Đức lấy điện thoại gọi cho chị Nguyễn Thị Huê s(45 tuổi, trú tại thôn An Lĩnh, xã Lê Lợi) thuật lại toàn bộ sự việc và yêu cầu em gái cho vay tiền đưa bà Mây đi cấp cứu. Đức còn khai, ngay sau đó, bà Mây đã túm tóc của Đức nên hắn mới dùng dao đe dọa. Trong lúc vật lộn, Đức dùng dao đâm vào ngực bà Mây. Khi nạn nhân kêu đau, Đức hoảng loạn buông con dao rồi đi lấy thuốc lá, khăn tắm bịt vết thương lại.Đồng thời, Đức lấy điện thoại gọi cho chị Nguyễn Thị Huê s(45 tuổi, trú tại thôn An Lĩnh, xã Lê Lợi) thuật lại toàn bộ sự việc và yêu cầu em gái cho vay tiền đưa bà Mây đi cấp cứu.

Gây án xong, Đức bỏ khỏi hiện trường còn nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu. Về lý do gây án, Đức nói, chỉ là muốn dọa bà Mây không được lăng nhăng với người khác. Trong thời gian này, Đức cũng đang làm thủ tục ly hôn với vợ để dọn về sinh sống với bà Mây.

Về phần bà Mây, sau vào ngày điều trị sức khỏe đã dần ổn định. Tuy nhiên, vết thương thể xác không đau đớn bằng vết thương tinh thần. Những tưởng ở tuổi xế chiều sẽ tìm được người bầu bạn, chăm sóc… nhưng không ngờ lại “va” vào kẻ ghen tuông mù quáng.

Your browser does not support HTML5 video.

Đâm chết người tình vì ghen

Nga Đỗ (t/h)