Chân dung kẻ nổ súng cướp ngân hàng Techcombank ở Sóc Sơn, Hà Nội

Cơ quan điều tra đã công bố chân dung và danh tính nghi can vụ cướp ngân hàng Techcombank ở Sóc Sơn. Theo đó, nghi can là Trần Hữu Trung (SN 1991, Uông Bí, Quảng Ninh).

Công an huyện Sóc Sơn ( Hà Nội ) thông tin, nghi can nổ súng cướp ngân hàng Techcombank ở Sóc Sơn đã ra đầu thú. Danh tính kẻ này được xác định là Trần Hữu Trung (SN 1991, trú tại tổ 33, Khu 5, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Đối tượng này đầu tú tại cơ quan điều tra ở Uông Bí.

Nghi can Trần Hữu Trung

Đại diện Công an huyện Sóc Sơn cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an TP Hà Nội và công an các địa phương lân cận khẩn trương truy bắt, xác định nhân thân nghi phạm.

Như SKCĐ đã đưa tin, khoảng 17h ngày 20/4, hai đối tượng đi xe máy mang theo một số vật nghi là súng đến ngân hàng Techcombank ở Sóc Sơn với mục đích cướp ngân hàng

Một đối tượng đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen và khẩ trang đã giả dạng khách hàng đến chi nhánh ngân hàng Techcombank ở Sóc Sơn để giao dịch. Khi đến lượt, tên này lấy lý do quên chứng minh thư nhân dân và bỏ ra ngoài. Khi quay lại, hắn rút vũ khí ra uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp tài sản.

Cảnh Trung cướp ngân hàng bị camera an ninh ghi lại

Lúc này, kiểm soát viên của chi nhánh nhanh chóng ấn nút báo động. Ngay sau đó, lực lượng an ninh lập tức trấn áp tên tên cướp, song hắn đã bỏ chạy ra ngoài rồi leo lên xe máy bỏ trón.

Ngân hàng Techcombank ngay lập tức trình báo vụ việc lên cơ quan điều tra. Nhận được tin báo, Công an huyện Sóc Sơn vào cuộc điều tra, trích xuất camera an ninh để xác định đối tượng gây án. Đồng thời phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an các địa phương lân cận để truy tìm kẻ gây án.



