Chân dung kẻ nuôi chó dữ, chăng dây thép gai và tàng trữ vũ khí để bán “hàng trắng”

Qua công tác nắm bắt tình hình, cơ quan Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện đối tượng Trương Công Định (56 tuổi, trú tại xã Văn Phương, huyện Nho Quan) có hành vi bán ma túy cho người nghiện trên địa bàn.

Sau khi xác lập chuyên án đấu tranh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bắt giữ Trương Công Định để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ súng.

Đáng nói, để thuận tiện cho hành vi phạm pháp, Định đã lắp đặt hệ thống camera, chăng dây thép gai quanh nhà. Ngoài ra, Định còn nuôi chó dữ, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ để sẵng sàng đáp trả khi lực lượng chức năng phát hiện.

Sau khi nắm bắt đường đi nước bước của Định, trưa ngày 30/4, tổ công tác Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Nho Quan bắt giữ Định khi đang giao dịch ma túy. Tại hiện trường thu giữ 5,45 gram heroin, cùng nhiều súng, đạn, dao kiếm…

Định tại cơ quan điều tra

Tại trụ sở Công an, bước đầu Định khai mua ma túy ở Hà Nội rồi mang về Nho Quan. Tại nhà riêng, hắn phân chia ma túy thành các gói lẻ bán ra để kiếm lời.

Theo cơ quan điều tra, Định là đối tượng nghiện ma túy, có nhiều tiền án về tội danh Cướp tài sản, Cố ý gây thương tích, Tàng trữ vũ khí quân dụng, Trốn khỏi nơi giam giữ, trộm cắp…

Hiện tại, Định đang bị tạm giam tại cơ quan Công an tỉnh Ninh Bình để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 18/4, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cũng ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Huỳnh (sinh năm 1971; trú tại thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Huỳnh đã có 2 tiền án Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, khoảng 16h30 ngày 15/4, tổ công tác Công an xã Nguyên Khê làm nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự và kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xóm 4, thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê đã phát hiện Huỳnh có nhiều biểu hiện đáng nghi ván nên điều khiển xe mang BKS 19Z1-1734, đeo 1 túi hình trụ dài hở một vật có hình dáng giống súng.

Tổ công tác bám theo Huỳnh đến một ngôi nhà trong thôn thì phát hiện có 1 khẩu súng tự chế, bên trong có ổ tiếp đạn còn 4 viên. Ngay sau đó, Công an tổ chức khám xét ngôi nhà thì phát hiện 1.095 viên ma túy tổng hợp, 6 túi ma túy dạng đá. Tiến hành giám định, số ma túy trên có khối lượng là 222,176 gam methamphetamine và 0,348 gam ketamine.

Đối tượng Huỳnh và số tang vật ngay sau đó được áp giải về trụ sở Công an để điều tra, làm rõ.

