Chặn đứng lô thịt vịt nhập lậu không rõ nguồn gốc trên đường vận chuyển về Thủ đô

Theo thông tin từ Cục CSGT (C08) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Yên Bái) phát hiện xe ô tô mang BKS 99B - 017.21 đang vận chuyển nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc khi lưu thông trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Qua quá trình kiểm tra, xe ô tô trên chứa 1,4 tấn thịt vịt cấp đông đã qua sơ chế, mỗi con được đóng gói riêng và có in chữ Trung Quốc . Danh tính tài xế là Lưu Quang Nghĩa (SN 1978), trú tại xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, anh ta đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh xuất xứ nguồn gốc hàng hóa theo quy định.





1,4 tấn thịt vịt có nhãn mác Trung Quốc được lực lượng chức năng phát hiện

Trao đổi về vụ việc, Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng đội CSGT số 1 (Cục CSGT) cho biết, từ đầu đợt cao điểm đến nay, đơn vị đã phát hiện nhiều trường hợp vận chuyển hàng hóa không có xuất xứ nguồn gốc. Đặc biệt, vào những ngày cận kề dịp Tết nguyên đán Canh Tý, số lượng hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ ngày càng nhiều. Được biết, số lượng thịt vịt trên đã được cơ quan chức năng lập biên bản và xác minh, xử lý theo quy định.

Cùng trong ngày hôm qua, tại trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt, Đội QLTT số 10 đã phát hiện xe ô tô mang BKS 12A - 007.10 vận chuyển gần 2.000 sản phẩm thực phẩm do Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ nhập khẩu hợp pháp kèm theo. Theo đó, tài xế điều khiển xe là ông Phạm Văn Doanh, trú tại Phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, khai nhận, toàn bộ số thực phẩm trên xe được ông Doanh mua ở quanh khu vực chợ Tân Thanh, Văn Lãng để vận chuyển về tiêu thụ trong khu vực nội địa.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt ông Doanh về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm gồm 1.080 chai sữa chua uống loại 500ml/chai và 900 lon bia LiQuan loại 500ml/lon.





Cách phát hiện thực phẩm kém chất lượng trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý

Hiện trạng thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc là vấn đề đáng lo ngại, nhát là trong những ngày Tết, nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Dưới đây là gợi ý của chuyên gia Bùi Đắc Sáng về cách nhận biết thực phẩm có an toàn.





Phân biệt thịt lợn sạch và thịt lợn nhiễm giun sán, hóa chất





Chuyên gia Bùi Đắc Sáng chỉ ra biện pháp đơn giản nhất để người dân dễ phát hiện thịt lợn nhiễm hóa chất, không an toàn bằng cách cắt dọc thớ và quan sát. Trường hợp miếng thịt có những đôm trắng to bằng đầu kim, hoặc thớ thịt có hình sợi hay hình bầu dục to thì thịt đã bị nhiễm giun sán.





Một biện pháp nữa, đó chính là dùng tay đặt vào miếng thịt, nếu miếng thịt cứng, không có sự đàn hồi, không mềm mại… thì rất có thể, thịt đã bị ướp ure hoặc chứa hàn the. Thịt lợn sạch, có màu hồng tươi trong khi đó, thịt lợn tẩm ướp hóa chất có màu đỏ đậm khác thường, trên bề mặt xuất hiện đốm đỏ. Khi bạn dùng dao cắt sâu vào bên trong, thịt khá nhũn, tiết dịch, màu thâm, có mùi. Và nếu đem miếng thịt này đi rửa, bạn sẽ thấy nó chuyển màu nhợt, tanh, mỡ có màu vàng.

Thịt lợn sạch đảm bảo khi luộc nước trong, không váng bẩn, có mùi thơm. Ngược lại, thịt lợn bẩn lại có nước đục, mùi hôi, lúc rang có nhiều nước, ăn khô.





Cách để biết thịt gà bị nhuộm vàng, bơm nước





Thường, người ta hay chọn các bộ phận như lườn, đùi là nơi để bơm nước. Vì vậy, thớ thịt gà sau khi bơm nước sẽ dày và to hơn, ấn nhẹ vào thịt sẽ thấy bùng nhùng và chảy nước. Không những thế, thương lái còn dùng hóa chất để nhuộn phần da và mặt ngoài của thịt gà. Con gà sau khi bị nhuộm sẽ có màu vàng sẫm, khi luộc không có mùi thơm đặc trưng, nước đục bởi phẩm màu sẽ bị trôi đi và thịt gà trở lại màu ban đầu.





Thịt bò ôi, tẩm hóa chất





Lời khuyên của các chuyên gia cho biết, người dân khi mua thịt bò nên nhờ người bán thái trực tiếp tại quầy. Nếu là thịt lợn giả thịt bò, phần giữa miếng thịt sẽ có màu trắng vì khi ngâm, tiết bò sẽ không thể ngấm sâu vào bên trong miếng thịt bò. Trong khi đó, thịt bò chuẩn sẽ có màu sắc đỏ au, mỡ màu vàng nhạt, thớ thịt nhỏ, mịn. Miếng thịt khi thái rất dính, bám theo dao và có mùi hôi của bò. Kể cả sau khi chế biến, thị vẫn giữ nguyên màu hồng sậm, dai, vị ngọt và thơm.

Cá tươi, cá ươn





Để lựa chọn cá ngon, tươi, điều đầu tiên mà bạn cần để ý, là phần mắt của cá. Nếu mắt nó lồi ra trong veo, giác mạc trong suốt đàn hồi và có thể thấy rõ phần con ngươi bên trong, chứng tỏ là cá ngon. Còn nếu cá ươn thì mắt có màu trắng đục hoặc xỉn màu.

Bên cạnh đó, mang cá tươi có màu đỏ hồng, chứ không phải có màu xám, nâu hay nhiều chất nhờn, mùi hôi khó chịu. Nếu cá ươn, khi nhấn tay vào sẽ có cảm giác nhão, thấy rõ được vết nón tay trên thân, màu thâm đen, không có độ đàn hồi. Đặc biệt, đuôi cá tươi cũng cứng và chấc hơn.





Your browser does not support HTML5 video.

Thâm nhập nơi làm CHẢ CÁ bẩn, kém chất lượng - An toàn sống - ANTV