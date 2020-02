Chân dung nam thanh niên cởi trần xông vào trụ sở công an phường đâm chết dân phòng

Liên quan đến vụ nam thanh niên dùng hung khí xông vào trụ sở Công an đâm chết dân phòng, ngày 12/2, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra, xác minh nguyên nhân gây án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 11/2, một nam thanh niên cởi trần, không đội mũ bảo hiểm phóng xe máy vào trụ sở Công an phường Đông Hòa (TP Dĩ An). Nam thanh niên này dựng xe ngoài sân rồi cầm dao xông vào đâm anh Nguyễn Thanh P. (35 tuổi, dân phòng phường Đông Hòa). Khi đó, anh P. đang ngồi ở ghế đá.

Đối tượng gây án bị bắt sau 30 phút trốn chạy

Bị đâm bất ngờ, anh P. gượng đứng dậy bỏ chạy. Nhưng chỉ chạy được một đoạn ngắn thì gục xuống đất. Ngay sau đó, cán bộ, công an phường Đông Hòa đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Gây án xong, đối tượng này bỏ chạy qua đường Tô Vĩnh Diện rồi chạy vào một quán cà phê cầm hung khí cố thủ trong đó. Lực lượng chức năng Công an phường Đông Hòa đã tiến hành vận động đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật . Sau 30 phút đấu tranh, nghi phạm với chịu buông hung khí, ra đầu thú.

Trụ sở Công an phường - nơi xảy ra án mạng

Lực lượng chức năng khống chế nghi phạm đưa về trụ sở lấy lời khai để làm rõ động cơ gây án. Đồng thời tiến hành test nhanh xem nghi phạm có sử dụng ma túy không. Tuy nhiên, kết quả cho thấy, nam thanh niên này âm tính với ma túy. Nguyên nhân án mạng vẫn đang được điều tra.

Về nạn nhân P., sau khi khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong thì được bàn giao về cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Một số nhân chứng buôn bán gần hiện trường vụ án cho hay, hung thủ rất hung hăng, hắn xông vào trụ sở Công an không nó gì mà ra tay sát hại nạn nhân luôn. Sự việc khiến rất nhiều người bàng hoàng, thậm chí những người làm việc trong trụ sở cũng không kịp phản ứng.

Đối tượng cầm dao đâm công an ra đầu thú (Nguồn: Tuổi trẻ)

Nga Đỗ (t/h)