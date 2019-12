Chân dung nam thanh niên Quảng Bình đốt trạm biến áp để... sưởi ấm

Ngày 31/12, Công an huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Trường Nghĩa (32 tuổi, trú tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh) để điều tra về vụ cháy trạm biến áp xảy ra trên địa bàn.

Nguyễn Trường Nghĩa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Zing

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 28/12. Sau khi sử dụng ma túy, Nguyễn Trường Nghĩa đi đến đoạn đường gần trạm biến áp Lộc Long 1 trên địa bàn xã Xuân Ninh. Tại đây, Nghĩa nhặt củi chất vào phía dưới trạm rồi châm lửa đốt. Sau đó, khi thấy lửa bùng lên đối tượng này đã bỏ khỏi hiện trường.

Ngọn lửa khiến nhiều thiết bị của trạm biến áp bị chập cháy, hư hỏng nặng. Đặc biệt, vụ cháy gây mất điện toàn bộ khu dân cư trong phạm vi trạm biến áp này cung cấp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và các hoạt động kinh doanh, sản xuất của người dân.

Trạm biến áp bị đốt cháy gây hậu quả nặng nề. Ảnh: Zing

Sau sự việc, Công an xã Xuân Ninh phối hợp cũng Công an huyện Quảng Ninh vào cuộc điều tra. Xác định Nguyễn Trường Nghĩa là nghi can phóng hỏa gây nên vụ cháy, cơ quan chức năng đã triệu tập đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Tại trụ sở công an, Nghĩa được xét nghiệm phản ứng với ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy, đối tượng này dương tính với ma túy.

Theo Tri Thức Trực Tuyến, đối tượng này đã thừa nhận hành vi của mình và cho biết, tối 28/12, sau khi dùng ma túy đã đi lang thang đến trạm điện. Sau đó anh ta thấy lạnh nên nảy sinh ý định đốt trạm biến áp để sưởi ấm.

Hiện Nghĩa đang bị tạm giữ để làm rõ về hành vi Hủy hoại tài sản.

Trước đó, rạng sáng ngày 10/12, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng xảy ra một vụ hỏa hoạn nghi do đối tượng ngáo đá gây ra. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên người thân và hàng xóm phát hiện có ngọn lửa bùng phát trong căn nhà một tầng ở đường 25 (xã Nghĩa Thành, H.Châu Đức). Sau khi phá cửa vào nhà, mọi người phát hiện anh N.L.H.A.đang ở trong phòng vệ sinh. Người này bị bỏng nặng và có biểu hiện ngáo đá . Sau khi được cứu, người này được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa và sau đó là một bệnh viện ở TP.HCM để điều trị vết bỏng nặng.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Nghĩa Thành cho biết, mọi người nghi ngờ N.L.H.A. đã tự đốt nhà vì người này có sử dụng ma túy đá . A. sống cùng vợ ở huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) tuy nhiên chiều 9/12 đã về nhà cha mẹ ruột và xảy ra mâu thuẫn với người thân trong gia đình.

Kiều Đỗ (t/h)