Vụ đốt xác trong thùng phuy ở Hải Phòng: Chân dung con nợ giết chủ nợ

Sáng 23/2, Công an TP. Hải Phòng thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ sát hại chủ nợ, đốt xác trong thùng phuy xảy ra trên địa bàn. Nghi phạm tên Phạm Ngọc Tuấn (SN 1996, trú quán Xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng) đã sát hại chủ nợ là anh Nguyễn Văn L. (SN 1995, trú tại thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương) sau đó đốt xác phi tang. Được biết nạn nhân làm nghề cầm đồ, có vợ hiện đang mang bầu