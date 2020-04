Chân dung người đàn ông không đeo khẩu trang còn dọa đánh nhân viên chốt kiểm dịch

Tin tức mới nhất ngày 5/4, tờ Tri thức trực tuyến thông tin, Công an xã Chí Minh (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) vừa có báo cáo gửi Công an huyện Tứ Kỳ về việc Phạm Văn Xoan (47 tuổi, ngụ xã Chí Minh) có hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng; khi được nhắc nhở còn lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người thi hành công vụ.



Theo thông tin ban đầu, vào sáng 3/4 các thành viên của chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của UBND xã Chí Minh phát hiện Phạm Văn Xoan không đeo khẩu trang đang đạp xe trên đường. Khi bị nhắc nhở, Xoan lấy lý do quên đeo khẩu trang.

Xoan được chính quyền địa phương mời về làm việc.



Ngay lập tức, Xoan đã được chính quyền địa phương mời lên làm việc. Tại đây, đối tượng đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Xoan liên tục chửi bới, xúc phạm và dọa đánh các thành viên của chốt kiểm soát dịch.

Liên quan đến vụ việc, đại úy Trần Mạnh Hùng - Trưởng Công an xã Chí Minh cho biết, hành vi của Xoan đã vi phạm Nghị định của Chính phủ, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế với mức phạt là cảnh cáo hoặc phạt tiền 100.000-300.000 đồng.



Bên cạnh đó, với hành vi xúc phạm, đe dọa lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ thì Xoan còn có thể bị phạt 2-3 triệu đồng.

