Chân dung người đàn ông tưới xăng đốt nhà khiến 2 mẹ con bị bỏng nặng ở Vũng Tàu

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xác định được kẻ phóng hỏa đốt nhà khiến 2 mẹ con bị bỏng nặng là Nguyễn Hiếu Nghĩa.

Liên quan đến vụ phóng hỏa đốt nhà khiến 2 mẹ con bị bỏng nặng giữa đêm khuya, ngày 27/3, Báo Giao thông đưa tin, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt được Danh Hiếu Nghĩa (42 tuổi, quê ở Đồng Tháp) để phục vụ điều tra.

Theo tin từ Báo Giao thông, khoảng 2h ngày 27/3, một phòng trọ nằm trên đường Phước Thắng (phường 12, TP Vũng Tàu) – nơi bà L. (48 tuổi) và con trai là T. (20 tuổi) sinh sống bỗng dưng bùng bùng bốc cháy.

Danh Hiếu Nghĩa bị bắt sau vài giờ gây án

Thấy lửa bốc lên và khói bay nghi ngút, người dân sống xung quanh đã cùng nhau đến hiện trường dập lửa, đưa mẹ con bà L. vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng . Sau khi sơ cứu, 2 nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều trị.

Cùng thời điểm, người dân trình báo sự việc lên Công an TP Vũng Tàu. Nhận được tin báo, Công an TP nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường , trích xuất camera an ninh truy tìm hung thủ gây án.

Sau vài tiếng tích cực điều tra, Công an xác định được nghi phạm là Danh Hiếu Nghĩa. Đến khoảng 10h cùng ngày thì phát hiện Nghĩa đang lẩn trốn trong một căn nhà ở đường Chi Lăng, phường 12. Công an ập vào bắt giữ và áp giải về trụ sở làm việc.

Hiện trường vụ cháy

Bước đầu, Nghĩa khai nhận đã mua xăng đến phòng trọ của bà L. tưới rồi châm lửa đốt. Hiện Công an vẫn đang lấy lời khai của Nghĩa để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên.

Một số người dân sống cạnh đó cho biết, bà L. là góa phụ sống cùng con trai tên T.. Chồng bà L. đã mất cách đây mấy năm nhưng chưa từng nghe nói bà có ý định đi thêm bước nữa.

