Chân dung người phụ nữ chống đối không đo thân nhiệt, giật khẩu trang, tát công an ở Hải Phòng

Theo tin từ Tuổi trẻ, trưa ngày 3/4, tại khu vực tầng hầm cửa lên chung cư 11 tầng D2 (thuộc phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng ), bà Vũ Thị Thu Vân (43 tuổi, trú tại số 92 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân) đi qua chốt kiểm tra y tế phòng chống dịch COVID-19 để lấy xe.

Tại đây, thành viên tổ y tế yêu cầu kiểm tra thân nhiệt nhưng bà Vân không đồng ý còn lớn tiếng cãi lại nhân viên y tế. Thậm chí bà Vân còn có hành động hất máy đo và lấy xe bỏ đi.

Khoảng 5 phút sau bà Vân quay lại và có lời lẽ to tiếng với nhân viên y tế. Lúc này, Công an phường Đồng Quốc Bình cử trung úy Vũ Xuân Quân – Cảnh sát khu vực phụ trách nhà D2 xuống giải quyết. Trung úy Quân yêu cầu bà Vân chấp hành đúng quy định kiểm tra thân nhiệt nhưng bà Vân không chịu.

Người phụ nữ này sau đó còn lao vào giật khẩu trang, tát truy úy Quân. Thấy vậy, tổ công tác đã tập trung khống chế, đưa bà Vân về trụ sở Công an phường Đồng Quốc Bình để làm việc.

Bà Vũ Thị Thu Vân không đo thân nhiệt, giật khẩu trang và đánh Công an

Thời điểm đó, rất đông người dân chứng kiến sự việc và tỏ ra vô cùng bức xúc trước thái độ của bà Vân. Nhiều người cho rằng, đây là thái độ và hành động gây rối, coi thường Pháp luật , chống đối người thi hành công vụ.

Liên quan đến tình trạng chống đối công tác phòng chống dịch, trước đó ngày 24/3, Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an ra công điện chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt thực nghiêm túc, khẩn trương các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Trong công điện còn có nội dung, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an cả nước xử lý kịp thời người đăng tin xuyên tạc, chống đối, không thực hiện các quy định phòng, chống dịch bệnh.

Về tình hình dịch COVID-19 tại Việt, tính đến sáng ngày 4/4/2020, Việt Nam ghi nhận 239 ca nhiễm COVID-19. Trong đó có 85 bệnh nhân đã được điều trị khỏi hoàn toàn. Các bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại hơn 20 cơ sở y tế trên toàn quốc.

Về tình hình phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người dân thực hiện nghiêm chỉ thị cách ly toàn xã hội . Người dân chỉ ra khỏi nhà nếu có việc thực sự cần thiết; luôn đeo khẩu trang, đứng cách nhau tối thiểu 2 mét.

