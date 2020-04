Chân dung nữ quái bao che cho nhóm dùng súng cướp cửa hàng Bách Hóa Xanh ở TP HCM

Tại cơ quan điều tra, Tạ Ngọc Cao Phương My khai rằng, biết chồng thực hiện vụ cướp nhưng không trình báo. My và chồng nhanh chóng bỏ trốn sau khi vụ án xảy ra.

Liên quan đến vụ cửa hàng Bách Hóa Xanh bị cướp, Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can gồm Lê Quốc Bảo (SN 1996), Lê Quang Phú (SN 1997) và Nguyễn Hữu Việt (kẻ chủ mưu, SN 1995, cùng quê Quảng Ngãi) về tội cướp tài sản

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an quận Tân Phú nhanh chóng phá án, truy tìm hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hồ CHí Minh phối hợp với Công an huyên Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) truy bắt được đối tượng lê Quốc Bảo tại quê nhà. Từ lời khai của đối tượng này, lực lượng chức năng bắt giữ được đối tượng Phú.

Ba đối tượng thực hiện vụ cướp lần lượt Việt, Bảo, Phú

Từ lời khai của hai đối tượng trên cùng các manh khối khác, Công an TP Hồ Chí Minh nhanh chóng bắt giữ được đối tượng Việt khi hắn đang lẩn trốn trong rẫy thanh long ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Sauk hi bắt giữ các đối tượng trên, lực lượng chức năng đã di lý về TP Hồ Chí Minh và tiến hành xét hỏi. Tại cơ quan điều tra, Việt khai do nợ tiền ngân hàng đến hạn không có để trả nên đã rủ thêm Bảo và Phú đi cướp tài sản.

Vì đang trong cảnh thất nghiệp, thiếu tiều tiêu nên nghe Việt rủ, Bảo và Phú đồng ý ngay. Bảo và Việt là người trực tiếp đi “khảo sát” các địa điểm để tìm ra sơ hở đẻ thực hiện hành vi cướp giật. Còn phú có nhiệm vụ phi tang tang vật sau khi thực hiện xong.

Tang vật vụ án

Theo đúng kịch bản đã lên, tối ngày 27/3, Bảo điều khiển xe máy mang biển số giả đến đón Việt. Tiếp đó, cả hai đối tượng di chuyển đến cửa hàng Bách Hóa Xanh nằm ở quận Tân Phú. Theo đúng kịch bản, Việt phân Bảo cầm dao, còn mình cầm súng đi vào cướp tiền.

Tại cửa hàng, Bảo cầm 2 con dao trên tay, Việt cầm súng xông vào đe dọa nhân viên đang làm việc và lấy đi 74 triệu đồng. Số tiền cướp được cả 3 chia nhau rồi rời khỏi TP Hồ Chí Minh để tránh truy bắt.

Ngoài cướp tiền, các đối tượng trên còn lấy đi chiếc CPU trong cửa hàng. Theo thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh, các đối tượng nghĩ rằng CPU lưu dữ dữ liệu camera an ninh nên muốn cướp để phi tang xóa dấu vết.

Mặc dù biết chồng và đồng bọn đi cướp nhưng My không tố cáo

Điều đáng nói, khi vụ việc này xảy ra, đối tượng Tạ Ngọc Phương My (vợ Bảo) biết hết nhưng không trình báo cơ quan điều tra. Thậm chí ả còn nhanh chóng thu dọn hành lý và chạy trốn cùng chồng.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định Pháp luật

