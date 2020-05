Chân dung ông trùm Phú Quốc chuyên vượt biên đánh bạc và vận chuyển tiền tệ đòi giám định tâm thần

Được biết, Công an tỉnh Kiên Giang đang hoàn chỉnh hồ sơ đưa Trần Tuấn Ngọc (tự Tèo mỡ, SN 1973; ngụ ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc ) đi giám định tâm thần theo yêu cầu của gia đình

Trước đó, ngày 11/12/2019, Trần Tuấn Ngọc bị khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi phạm tội như đánh bạc, cố ý gây thương tích, cho vay nặng lãi…

Sau khi cơ quan Công an tiến hành bắt giữ “trùm xã hội đen” này đã nhận được sự đồng tình cao từ phía nhân dân và cán bộ trong tỉnh Kiên Giang cũng như huyện đảo Phú Quốc. Việc triệt xóa băng nhóm tội phạm này để giữ bình yên cho đảo ngọc Phú Quốc.

Trùm xã hội đen Trần Tuấn Ngọc

Trong quá trình điều tra, Ngọc thừa nhận nhiều lần sang Campuchia đánh bài và vận chuyển tiền tệ qua biên giới. Thế nhưng, gần đây, đối tượng này lại tỏ ra khù khờ nhằm đối phó, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Một cán bộ điều tra cho biết: “Đối tượng này nhớ rành mạch từng đường đi nước bước trong quá trình sang Campuchia đánh bạc cũng như vận chuyển tiền tệ qua biên giới. Do đó, chúng tôi khẳng định đối tượng này chỉ giả vờ như người bị tâm thần để gây khó khăn cho cán bộ điều tra trong lúc thực thi nhiệm vụ”.

Trước đó, ngày 5/12/2019, Ngọc đang đánh bạc cùng Lâm Thành Trọng (SN 1994; ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và Huỳnh Văn Vũ (SN 1983; ngụ xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) tại TP Hà Tiên (Kiên Giang) thì bất ngờ bị lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Kiên Giang ập vào bắt quả tang cùng nhiều tang vật có liên quan.

Trong quá trình điều tra, Công an xác định Ngọc là “trùm xã hội đen” vì cầm đầu nhóm tội phạm hoạt động nhiều năm ở Phú Quốc nên quyết định tạm giữ hình sự đối tượng này cùng các đối tượng liên quan để điều tra. Sau đó, tống đạt quyết định khởi tố, đồng thời, sẽ điều tra mở rộng để xử lý nhiều đối tượng khác có liên quan.

Bắt “trùm xã hội đen” chuyên bảo kê chợ hải sản

