Chân dung sát thủ máu lạnh xả súng giết người ở Thái Lan vì cảm thấy bị lừa

Sáng 9/2, Thủ tướng Thái Lan ông Prayuth Chan-o-cha cho biết trong vụ sát thủ máu lạnh xả súng giết người ở Thái Lan vừa qua đã có ít nhất 26 người thiệt mạng, 52 người bị thương. Ông Prayuth chia sẻ:"Đây là sự việc chưa từng xảy ra ở Thái Lan và tôi muốn đây là lần cuối cùng chuyện kinh khủng này xảy ra".

Chân dung sát thủ máu lạnh xả súng giết người ở Thái Lan.

Theo Vietnamplus, vào chiều ngày 8/2, trung sĩ Jakrapanth Thomma (32 tuổi, thuộc biên chế của Căn cứ quân sự Surathampithak) đã lấy trộm vũ khí, cầm theo ít nhất 700 viên đạn. Jakrapanth Thomma bắn chết chỉ huy tại nhà riêng và 2 người khác trong doanh trại quân đội, sau đó đánh cắp một xe ô tô Humvee và bỏ chạy. Trên đường đi, gã đàn ông máu lạnh liên tục nã đạn vào dân thường, sau đó dừng xe tại trung tâm mua sắm Terminal 2 thuộc quận Muang, TP. Korat.

Sau đó, nghi phạm xả đạn vào một bình nén ở trung tâm mua sắm gây ra vụ nổ lớn rồi chạy vào bên trong xả súng liên tục vào người vô tội, khống chế nhiều con tin chưa kịp thoát chạy. Nghi phạm cố thủ trên tầng 4 của tòa nhà và bắt giữ hơn 10 người làm con tin.

Theo RT, nghi phạm là lính bắn tỉa, đam mê súng trường, thường chụp ảnh tạo dáng với vũ khí và đăng lên trang cá nhân. Đáng chú ý, nghi phạm có nhiệm vụ huấn luyện bắn súng tại đơn vị và đã từng hoàn thành chương trình huấn luyện đặc nhiệm. Một nguồn tin cho biết, giữa vị chỉ huy bị Jakrapanth sát hại và y được cho là có mâu thuẫn, tuy nhiên vẫn chưa có thông tin nào cho thấy lý do khiến tên này xả súng vào dân thường.

Một số nguồn tin cho biết đối tượng liên tục xả súng và phát trực tiếp, chụp ảnh selfie với súng có quấn bùa hộ mệnh quanh nòng và đăng lên mạng xã hội . Trong đoạn video, người được cho là Jakrapanth tuyên bố rằng mình đang "trả thù" và nói:""Làm giàu từ tham nhũng và lợi dụng người khác, họ nghĩ họ có thể mang theo tiền xuống địa ngục được ư"; "Tôi mệt rồi, giờ không thể cử động được ngón tay nữa".

Màn đối đầu nghẹt thở giữa tay súng máu lạnh cùng lực lượng an ninh Thái Lan đã kết thúc vào sáng 9/2. Các tay súng bắn tỉa đã tiêu diệt đối tượng sau hơn 17 giờ kể từ khi Jakrapanth bắn chết vị chỉ huy tại căn cứ quân sự. Trước đó, lực lượng an ninh đã đột kích vào Terminal 21, giải cứu hàng trăm con tin. Người mẹ của nghi phạm cũng đã được gọi tới Terminal 21 để tìm cách thuyết phục, kêu gọi hung thủ đầu hàng.

Theo Ngày nay, trả lời báo chí sau khi trực tiếp tới Korat để nắm bắt tình hình, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết:"Nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn cá nhân về thỏa thuận mua nhà". Thủ tướng cho biết nhiều khả năng tay súng cảm thấy anh ta bị lừa trong một giao dịch đất đai, dẫn đến hành động bạo lực làm 26 người thiệt mạng ở Korat.

Vụ xả súng đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng, 52 người bị thương, trong đó nạn nhân nhỏ tuổi nhất tử vong được xác nhận là một cậu bé 13 tuổi. Một cảnh sát đặc nhiệm đã thiệt mạng trong lúc đọ súng với kẻ tấn công bên trong trung tâm thương mại. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Chi Nguyễn (t/h)