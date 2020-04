Chân dung 'siêu trộm' nguy hiểm vừa trốn khỏi trại giam Bộ Công an

Cơ quan chức năng vừa ra quyết định truy nã "siêu trộm" mới trốn khỏi trại giam của Bộ Công an. Đây là đối tượng có khả năng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn, chỉ trong một thời gian ngắn.





Được biết, Đinh Văn Duẫn đang chấp hành án 4 năm tù về tội trộm cắp tại Phân trại số 2, ở xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên. Vào khoảng 8h sáng ngày 14/4, Duẫn đã bất ngờ bỏ trốn khi đi lao động tại các ruộng hoa màu trên địa bàn xã Cẩm Sơn. Sau khi sự việc xảy ra, cán bộ tại trại giam đã tổ chức lực lượng truy bắt Duẫn, đồng thời ra quyết định truy nã

Theo mô tả trong quyết định truy nã, Duẫn cao 1,7 m, sống mũi lõm, có nốt ruồi cách 0,5 cm sau cánh mũi trái. Bất cứ người nào cũng có quyền bắt và áp giải ngày Đinh Văn Duẫn tới cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận truy nã này phảo báo ngay cho Trại giam Xuân Hà.

Đáng chú ý, Duẫn là 1 tên "siêu trộm" khét tiếng, từng gây ra hàng chục vụ trộm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với tổng giá trị tài sản lên tới cả trăm triệu đồng.

Duẫn và các tang vật tại thời điểm bị bắt giữ.

Cụ thể, theo bản án số 05 ngày 6/3/2019 của TAND thị xã Hồng Lĩnh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, từ đầu tháng 10 đến cuối tháng 11/2018, trên địa bàn các huyện Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh đã xảy ra liên tục 13 vụ đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản. Sự việc chủ yếu xảy ra vào ban đêm và các tài sản bị lấy trộm thường khá gọn nhẹ như: tiền, điện thoại di động, laptop...

Sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ chuyên án Công an thị xã Hồng Lĩnh đã xác định Đinh Văn Duẫn chính là "siêu trộm" đã gây ra hàng loạt vụ trộm trên.

Tại cơ quan điều tra, Duẫn khai nhận trong vòng hơn một tháng đã thực hiện 13 vụ trộm cắp tài sản với tổng trị giá khoảng 120.000.000 đồng. Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh sau đó đã tuyên phạt Duẫn 4 năm tù giam, từ ngày 1/12/2018.

